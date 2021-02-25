جامعة المنصورة تعقم كلياتها.. و15 إجراء لـ«امتحانات آمنة»

أنهت جامعة المنصورة اليوم الخميس، تعقيم مدرجات وقاعات الكليات استعدادا لإجراء الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، بدءا من يوم السبت 27 فبراير 2021 م، حيث جرى تطهير المدرجات وقاعات الامتحانات بواسطة فرق مكافحة العدوى، برش المدرجات بالمواد المطهرة، ووضع مسارات لمرور الطلاب، وتوزيع مقياس الحرارة على أفراد الأمن.

ووضعت جامعة المنصورة خطة متكاملة لإجراء الامتحانات تضمنت 15 إجراء لضمان امتحانات آمنة، كما يلي:

1. إعلان الإجراءات الاحترازية على مواقع الكليات وجداول الامتحانات لضمان نشرها للطلاب في وسائل التواصل الاجتماعي.

2. وجود عدة منافذ بالكليات لاستقبال الطلاب صباح يوم الامتحان قبل موعد اللجنة بساعة لعدم حدوث أي تزاحم، وتوفر الكليات على تلك المنافذ (كاشف حرارة، كمامات، معقم ومطهر).

3. عمل مسار إجباري لدخول الطلاب للجان، ومسار إجباري للخروج حتى خارج الكلية، لعدم وجود تجمعات نهائيًّا داخل الكلية سواء قبل أو بعد الامتحان.

4. وجود بوابات تعقيم أمام وبداخل مقار وصالات الامتحانات مع الالتزام الكامل بإجراء الكشف بأجهزة قياس درجات الحرارة لكل من يدخل من هذه البوابات.

5. تكليف أفراد الأمن الإداري بإلزام الطلاب بخريطة المسار الإجباري بالدخول والخروج.

6. التزام الملاحظين والعمال بارتداء كمامات وقفازات، وقياس حرارتهم كل فترة من فترات الامتحان على مدار اليوم بمكان مخصص داخل الكلية مستقل بعيدا عن أماكن الطلاب.

7. التأكد من شغل مساحة 50% فقط من سعة المدرجات، والالتزام التام بوجود مسافة آمنة بين كل طالب وآخر داخل صالات الامتحانات.

8. التأكد من ارتداء الطلاب ماسكات واقية (كمامات) باللجان مع الالتزام التام بارتدائها طوال فترة الامتحان.

9. تعقيم مقرات وصالات الامتحان بين كل فترة امتحان والفترة التي تليها، إضافة إلى تطهيرها صباح يوم الامتحان وبعد انتهاء فترات الامتحانات على مدار اليوم.

10. تقليل التعامل لأدنى حد من الملاحظين والعمال مع الطلاب، وتوقيع الطالب على كشف حضور الامتحان بقلمه الخاص لعدم استخدام أدوات كتابية مستعملة.

11. الاهتمام بنظافة الكلية ومرافقها وقاعات الامتحانات، وتوفير منافذ تهوية جيدًا سواءً الشبابيك أو المراوح.

12. توجيه الطالب بإحضار الأدوات الكتابية اللازمة للامتحان لمنع تداولها بين الطلاب.

13. بعد انتهاء الطلاب من تسليم أوراق الإجابة يتم جمعها بواسطة الملاحظين مع التزامهم التام بارتداء قفازات واقية وجمعها في صناديق مخصصة يتم عزلها لمدة لا تقل عن 4 أيام قبل البدء في فحصها بواسطة لجان متخصصة، تمهيدًا لتسليمها للجان الكنترول.

14. وجود فترة كافية بين فترات الامتحان اليومية.

15. عدم وجود أكثر من فرقة دراسية واحدة لتأدية الامتحانات في ذات الفترة.