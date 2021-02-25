وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي

أعلنت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم الخميس، أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وأن الطرفين ناقشا العلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن.

وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا خلال الاتصال الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي «جو بايدن» سيتصل بالعاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز آل سعود» قريبا، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الخميس، إن المكالمة الهاتفية التي سيجريها الرئيس الأمريكي مع العاهل السعودي الملك سلمان يجب أن تتم «قريبا جدا».

ومن المتوقع أن تتزامن المكالمة مع إصدار تقرير استخباراتي أمريكي عن مقتل الصحفي «جمال خاشقجي» في أكتوبر 2018، حسبما أشارت روسيا اليوم.

وفي سياق متصل، قالت الخارجية الأمريكية:«سنواصل الوقوف إلى جانب شريكنا الأساسي السعودية التي تواجه الهجمات الإرهابية للحوثيين»، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.