وزير الخارجية السعودي: إيران تنشر الخراب في المنطقة

اتهم الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إيران بنشر الخراب في المنطقة، وحث الأخيرة على «تعزيز مقدرات الشعب الإيراني بدلا من تمويل ميليشيات لزعزعة أمن دول الجوار».

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك في موسكو، مع نظيره الروسي سيرغب لافروف.

وقال «بن فرحان»، إن النظام الإيراني يجب أن يغير فلسفته بشأن دوره في المنطقة، موضحا أن المواطن الإيراني يجب أن يكون في الأولوية، وعندما يحدث ذلك ستتغير الأمور في المنطقة.

وأوضح الوزير السعودي، أن المملكة تدفع باتجاه تحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أنشطة إيرانية مزعزمة للأمن في المنطقة، مشيرا إلى نجاح المملكة في تنفيذ اتفاق الرياض باليمن، ملمحا إلى «دور إيراني في تزويد الحوثيين في اليمن بالأسلحة».

واتهم الأمير فيصل بن فرحان، ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بتعطيل السلام في اليمن.

وفي ملف النفط، أعلن الوزير أن التعاون مع روسيا ساهم في استقرار أسعار النفط، ضمن منظومة «أوبك بلس».

أما عن الوضع في ليبيا، فشدد «بن فرحان» على أن المملكة تؤكد أن الحل في ليبيا يجب أن يتم دون تدخلات خارجية.

ونوه الوزير السعودي، إلى أن ميليشيات إيران في سوريا تعطل أي حلول، مؤكدا أن زيارته إلى روسيا تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون في المجالات كافة.

وردا على سؤال من الصحافيين، قال الوزير السعودي إن المملكة تدعم قرار واشنطن باعتبار الحوثيين جماعة إرهابية، منوها بهجماتهم على المناطق المدنية بالأخيرة.