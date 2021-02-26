ضبط تجار مخدرات وأسلحة نارية وهاربين من أحكام في حملة أمنية بكرداسة

قررت النيابة العامة، حبس 6 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بمنطقة كرداسة بالجيزة.

وكان قطاع الأمن العام، واستنادا إلى المعلومات التي حصل عليها بدائرة مركز شرطة كرداسة، قد تمكن من ضبط المتهمين في نطاق منطقتي كفر حكيم والطريق الأبيض.

ضبط خفير وهارب من السجون وبندقية آلية

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المنطقتين المشار إليهما بمأمورية، برئاسة قطاع الأمن العام، وبمُشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، التي أسفرت عن ضبط خفير خصوصي، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وبحوزته بندقية آلية، بالإضافة إلى 6 طلقات من ذات العيار كان يخفيها بأحد المنتجعات السكنية.

كما تم ضبط هارب من السجون أثناء تنفيذه عقوبة السجن 15 سنة، ومطلوب ضبطه في عدة قضايا جنائية، بالإضافة إلى ضبط 4 قضايا مخدرات بحوزة 4 متهمين، و8 دراجات نارية بدون لوحات، وتنفيذ 22 حكما قضائيا بإجمالي 14 محكوما عليهم.

حملة أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية

يذكر أنّ أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، بمختلف مديريات الأمن، قد شنت في وقت سابق حملة أمنية مكبرة، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 178 قطعة سلاح ناري بحوزة 154 متهما، وتنفيذ 61683 حكما قضائيا متنوعا، كما تم ضبط 241 قضية مخدرات بحوزة 258 متهما.

وفي السياق ذاته، تم فحص 66 شخصا من سائقي المركبات على الطرق السريعة، وذلك للكشف عن تعاطيهم لأية مواد مخدرة، ليكشف التحليل عن إيجابية 8 أفراد.