«الإسكان» توضح كيفية استرداد مقدم الحجز في حالة عدم الحصل على وحدة سكنية

يتسائل بعض حاجزي الوحدات السكنية، ضمن مشروعات الدولة المتعددة للإسكان، عن مصير مقدمات الحجز في حال عدم حصولهم على وحدة سكنية، وهو ما أجاب عليه بنك التعمير والإسكان، كاشفا عن كيفية استرداد مقدم الحجز في حالة عدم الحصول على الوحدات.

ويعمل البنك على تمويل مشروعات الامتداد العمراني، والتعمير والإسكان، لتوفير المساكن الملائمة لمحدودي الدخل، فضلا عن أنه يساهم في مشروعات التعمير، المرافق، التنمية العمرانية، والسياحية، والصناعية، إضافة إلى عدد من المجالات الواردة في قانون الاستثمار والمناطق الحرة، والأعمال المصرفية لخدمة الغرض الرئيسي له.

وقدم البنك الإجابة عن عدة تساؤلات بشأن حجز الوحدات والأراضي التابعة للإسكان والتعمير، وإمكانية استكمال سداد مقدم الحجز عن طريق الدفع الإلكتروني، وترصد «الوطن» كيفية استرداد مقدم الحجز في حالة عدم الحصل على وحدة سكنية، وفقا لما أوضحه بنك التعمير والاسكان، في ضوء سياسته المعلنة.

خطوات استرداد مقدم الحجز في حالة عدم الحصول على وحدة سكنية

لفت البنك إلى إمكانية استرداد مبلغ مقدم الحجز، حال سداد المقدم وعدم حجز أي وحدة طبقا لكراسة الشروط، موضحا أنّه يمكن تقديم طلب استرداد مقدم الحجز على الموقع فور إغلاق باب الحجز وفقا للخطوات التالية:

ـ من خلال الدخول إلى الموقع بالرقم القومي وكلمة السر ثم اختيار «استرداد مقدم الدفع».

ـ الموافقة على الإقرار الموجود بالصفحة.

ـ تنفيذ الطلب خلال «5 أيام عمل» من تاريخ تقديم الطلب.

ـ يتم رد المبلغ بنفس أسلوب السداد وإخطار العميل عن طريق إرسال رسالة قصيرة على رقم المحمول، وكذلك تغيير حالة الاستمارة على الموقع إلى «تم رد جدية الحجز».

خطوات استكمال سداد مقدم حجز وحدات الإسكان بالدفع الإلكتروني

وأوضح بنك التعمير والإسكان، أنّه يمكن استكمال سداد بقية مقدم الحجز للوحدة المحجوزة، وطبقا للبيانات المعلنة في كراسة الشروط، باستخدام طرق الدفع المعلنة بكراسة الشروط.

وأضاف البنك أنّ استكمال عملية الدفع يكون على نفس حساب التحويل السابق استخدامه في سداد مقدم الحجز، وعقب التحويل يمكن الدخول على الموقع وعمل استعلام عن حالة الاستمارة في خلال 72 ساعة عمل من تاريخ التحويل، ويتم تغيير حالة الاستمارة من «فائز» لـ«تم استكمال مقدم الحجز».