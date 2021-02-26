عاجل.. الملك سلمان وبايدن يؤكدان على عمق العلاقة بين بلديهما

أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الخميس، اتصالاً هاتفيًا، بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وهنأ الملك سلمان، الرئيس الأمريكي، بمناسبة توليه منصبه، وأكدا المسؤولان، على عمق العلاقة التي تربط بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وتم استعراض أهم قضايا المنطقة والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وبحث السلوك الإيراني في المنطقة وأنشطته المزعزعة للاستقرار ودعمه للجماعات الإرهابية.

وشكر الملك سلمان، بايدن، على التزام واشنطن الدفاع عن السعودية تجاه مثل هذه التهديدات وتأكيد الرئيس الأمريكي بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

وأكد العاهل السعودي، حرص بلاده على الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني.

من جانبه، أثنى الرئيس الأمريكي، على دعم الرياض للجهود الأممية للوصول لهدنة ووقف لإطلاق النار في اليمن.