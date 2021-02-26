قائد القيادة المركزية الأمريكية: مستمرون في مشاورة حلفائنا

قال الفريق أول كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن القيادة تعتقد أن النهج الجماعي في المسائل الأمنية والتشاور مع الحلفاء والشركاء هو الأفضل، مشيرًا إلى أن الناس يحبون المعلومات والإلمام بما يحدث، لذا يعتقد أن هذا هو ما سيستمر في المستقبل.

وأضاف ماكينزي، في حواره مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج «يحدث في مصر» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «أعتقد بكل تأكيد أنه بناءً على نهج العمل كجزء من الحكومة الأمريكية، يعد الجيش جزءا من هذا النهج، لكنه ليس الجزء الأساسي، تذكر أنه في النهج الأمريكي قوة الجيش تخدم السياسة وفي النهاية تخدم وزارة الخارجية الأمريكية».

وتابع قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن أفضل شيء للولايات المتحدة الأمريكية على المدى الطويل أن تتولى وزارة الخارجية زمام القيادة وتحظى بالتمكين وأن يدعمها الجيش.

وحول تغير الإدارة الأمريكية، واختلاف وجهات النظر بين الإدارتين، بعد رحيل ترامب، وكيفية تأثير ذلك على شركاء واشنطن وحلفائها، أردف قائلا: «أعتقد أن الفريق الجديد لا يزال يقيم طريق المضي قدما، لا نعرف بالتحديد ما السياسات التي قد تتغير، الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أؤكده هو أن الحلفاء والشركاء يحبون أن تتم استشاراتهم ولا يحبون ان يتفاجؤوا بشيء، وأعتقد أن هذا الفريق الجديد سيكون ملتزما بهذه المشاورات».