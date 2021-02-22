عاجل.. رئيس أركان القوات المسلحة يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليا.

تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بمجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

كما تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة بما يحقق المصالح المشتركة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار، فضلا عن مناقشة ملف التدريبات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على عمق العلاقات المصرية الأمريكية، معربا عن اعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين.

فيما أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، على حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية، والتنسيق بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية، متطلعا إلى أن تشهد المرحلة الحالية والمستقبلية مزيدا من التعاون المشترك على نحو يلبى المصالح المشتركة للجانبين.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.