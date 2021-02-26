ماكينزي: إيران أكبر تهديد لمنطقة القيادة المركزية الأمريكية

قال الفريق أول كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن إيران هي أكبر تهديد لمنطقة القيادة المركزية، مشيرًا إلى أنه يتمنى تغير هذا الأمر، وأن تجد طهران طريقة لتصبح عضوا مسؤولا في أسرة الأمم المتحدة، إذ إنها تمتلك تاريخا طويلا وحافلا، لن يقلل من شأنه أبدا.

وأضاف ماكينزي، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «لكن إيراد تصدر الإرهاب وتصنع الكثير من الصواريخ الباليستية التي تهدد جيرانها، هناك أشياء يمكنهم فعلها لتغيير هذا المسار، والتحول إلى عضو مسؤول في المنطقة».

وتابع: «ردع إيران من أهم الأولويات بالنسبة إلينا، وأحد الأشياء التي نعمل بها مع دول الخليج عن كثب هو تحسين الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل لديها في مواجهة التهديد الإيراني والصواريخ الباليستية التي تصنعها، وبالتأكيد فإن السعودية تتعرض لقصف شبه مستمر من اليمن، حيث يطلق الحوثيون طائرات دون طيار وأشياء أخرى، ولا يكلف هذا التحسين الكثير بالضرورة، فقد يكون المطلوب تحسين العمل الجماعي وهذا أحد المشروعات العديدة التي تتولاها القيادة المركزية على مستوى التعاون بين الجيوش وهو مستوى أدنى من مستوى السياسة».