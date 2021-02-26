الإخوان لا يعرفون حرمة الميت.. فبركوا صورا من عزاء على أنه تجمع معارض

كشف أهالي محافظة أسيوط استخدام فضائيات جماعة الإخوان الإرهابية، صورا من عزاء، على أنها تجمع من الأهالي للاعتراض على بعض قرارات الدولة، زاعمة أنها حصلت على الصورة من مصادرها الإعلامية الخاصة، في استمرار للكذب التي اعتادت أن تقوله قنوات الإرهابية.

وقال حسين عبد الستار، مواطن من أسيوط، إن الصورة التي تحاول الجماعة استغلالها، هي جنازة أحد الأشخاص الذين توفوا في دولة ليبيا أثناء عمله، وذكر أن الشخص الذي يوجد عليه دائرة توفى أيضا منذ 5 سنوات.

وأضاف «عبد الستار»: في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، أمس الخميس، أن الصورة تعود إلى عزاء جنازة ابنه عبده الذي توفى في ليبيا في يناير عام 2017، مؤكدا أن الشخص الذي يزعم الإخوان أنه يعترض توفى بعد 6 شهور من الحادثة.

فيما قال عمر خليفة، أحد المواطنين من محافظة أسيوط، إن الصورة استخدمتها فضائيات الجماعة الإرهابية التي كذبت، وقالت إنها تجمع من أجل الاعتراض رفم جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأذاعت قنوات الإخوان هذه الصورة باعتبارها تجمع من أهالي الصعيد للاعتراض على قرارات الدولة وهو الأمر الذي رفضه المواطنين في صعيد مصر لأنهم يدعمون الدولة.

وبثت فضائيات الإخوان، صورا مفبركا، زاعمة أنها اعتراض على قرارات الدولة، على الرغم من مشاركة المواطنين في دعم مبادرة «حياة كريمة» التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل توفير حياة أفضل للمواطنين.