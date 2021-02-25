وزير الثقافة الأسبق: فترة حكم الإخوان كشفت أتباع الجماعة بالوزارة

قال الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، إنه ما يزال يتذكر نشر حزب الحرية والعدالة المنحل الذي كان الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية، خبرًا بأن الوزارة ستصدر كتابًا عن إنجازات المعزول محمد مرسي في عام حكم الجماعة، موضحًا: «حسام الغرياني تحدث إليّ وطلب مني مقترحات والأوراق والوثائق الخاصة بالدستور، فقلت له إنني سأنظر في هذا الأمر، وعمومًا كانت فترة حكم الجماعة كاشفة لأتباعها في الوزارة».

وأضاف «صابر» في حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج «رأي عام»، الذي يعرض عبر شاشة «ten»: «بعدها وجدت شخصًا هرب لاحقًا إلى تركيا، وكان يحمل 3 أجولة من الأوراق، وسألت الغرياني عن الكيفية التي سأنشر بهذه هذا الكم، وقال لي إنه سيتحمل المسؤولية المالية عن هذا النشر، لكني قلت له إن الوزارة لن تنشر هذه الأوراق بسبب عدم وجود أي علاقات بينها، كما أنها في حاجة إلى 10 مجلدات، فقد كانت الأوراق عبارة عن أمور متعلقة بالسياسة والعلاقات الخارجية والمحليات وغيرها من الاقتراحات».

وتابع: «اقترحت على الغرياني إطلاق موقع إلكتروني، لأن هذه الأوراق لا يجوز لها أن تطبع في وزارة الثقافة.. كان في حاجات كتيرة غريبة بتحصل، كان يجي يضغط عليك لترقية أتباع هذه الجماعة في مختلف القطاعات، تلاقي موظف رقم 10 في الهيئة، فتلاقي ناس يضغطوا والشخص ده يبقى مدير قطاع، وأنا رفضت في جميع الحالات في النشر أو في غيره، لكن هذه الفترة كانت كاشفة لمن كانوا يتبعون الجماعة في الوزارة، لا الدولة».