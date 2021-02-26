أكثر من 3000 سيرة ذاتية.. رئيس وزراء ليبيا يقدم تشكيلة حكومته للبرلمان

أعلن رئيس الوزراء الليبي الجديد، عبد الحميد الدبيبة، مساء أمس الخميس، تقديم تشكيلة حكومة وحدة وطنية للبرلمان الليبي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال الدبيبة، في مؤتمر صحفي في عاصمة بلاده «طرابلس»، أن هذه الخطوة جاءت احتراما للمدة الزمنية الممنوحة في خارطة الطريق.

وأشار الدبيبة، إلى أنه اعتمد على التشاور والحوار أساسا لإعداد المقترح.

وأوضح رئيس الوزراء الليبي، أنه وضع في اعتباره الأبعاد التي عاشتها البلاد في الفترة الأخيرة وخروجها مؤخرا من حالة نزاع حاد وشعور الكثير من الليبيين بالتهميش وغياب التمثيل وإشكالية الشرعية السياسية والقانونية وانقسام المؤسسات.

وأضاف المسؤول الليبي، أنه خاض جولات مشاورات مكثفة مع ممثلي الدوائر الانتخابية في مجلس النواب، وكذلك ممثلين عن لجنة الحوار، بالإضافة إلى بعض ممثلي مكونات المجتمع المختلفة.

وتابع الدبيبة قائلا، إنه أثناء عملية التشاور تواصل مع جميع الفرقاء السياسيين وأطراف النزاع، مشيرا إلى تلقى أكثر من 3000 سيرة ذاتية من مرشحي مناصب المختلفة ودراسة وتقييم 2300 سيرة ذاتية منها.

وأشار الدبيبة، إلى مراعاة التوزيع العادل بين المناطق فيما يتعلق بالمناصب السيادية بالإضافة إلى مبدأ التشاور.

وأعرب رئيس الوزراء الليبي، عن ارتياحه بمدى التجانس الذي يجمع الحكومة بأعضاء المجلس الرئاسي، وهو تجانس وتناغم ليبيا في أمس الحاجة إليه للحفاظ على حالة التوافق و الإستقرار، وفقا لما ذكرته بوابة أفريقيا الإخبارية.

وأضاف الدبيبة، أن السلام سيكون «الشعار»، والمشاركة ستكون «الأسلوب»، وازدهار الليبي وتحسين جودة الخدمات «هدف» الحكومة، وتحقيق التداول السلمي على السلطة من خلال دستور وانتخابات «وجهة» الحكومة الليبية.

من جانبها، دعت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسي المعنية بليبيا، في بيان، مجلس النواب الليبي إلى الإسراع في عقد جلسة رسمية بهدف التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة المقترحة.

وأشادت مجموعة العمل السياسي، بالتزام رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، والدبيبة، بتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة.