رئيس وزراء ليبيا: لقائي برئيس البرلمان ‎عقيلة صالح كان مثمرا

قال رئيس الوزراء الليبي الجديد، عبدالحميد الدبيبة، اليوم، إنه لن يقبل بأي مرشح لا يستطيع العمل في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف «الدبيبة»، في تغريدة على حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنه حظي بلقاءات مثمرة بكل من رئيس البرلمان الليبي المستشار ‎عقيلة صالح، وأعضاء ‎مجلس النواب، في مدينة طبرق شرقي البلاد، حيث تشاوروا حول الاستحقاقات السياسية القادمة، وعملية تشكيل الحكومة.

وأشار إلى أن زيارة جميع المناطق الليبية يعد أحد المعايير الرئيسية لقبول الترشيحات لشغل المناصب القيادية في الحقائب الوزارية.

وكان يتوقع وصول عبدالحميد الدبيبة لبنغازي مساء أمس الجمعة لمقابلة قائد «الجيش الوطني الليبي»، المشير خليفة حفتر، إلا أن الزيارة ألغيت في وقت لاحق.

ومن المقرر أن تقود السلطة التنفيذية الجديدة ليبيا حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضح رئيس الوزراء الليبي، أن بقية الزيارات شرقاً وجنوباً وغرباً ستجري بعد نيل الثقة من مجلس النواب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان رئيس الوزراء الليبي الذي انتخب في 5 فبراير الجاري، تعهد بتشكيل حكومة جامعة لا تستبعد أحدا.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، إن رئيس الوزراء الليبي، عقد عددا من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب من كافة مناطق ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً، بالإضافة إلى عدد من المشايخ والأعيان وعمداء البلديات بالمنطقة.

وأضاف بليحق، أن اللقاءات تركزت حول تطورات الأوضاع في البلاد وكذلك تشكيل الحكومة الجديدة، وفقا لما ذكرته بوابة إفريقيا الإخبارية.

وفي سياق آخر، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية نقلا عن تقرير للأمم المتحدة، إن إريك برنس الرئيس السابق لشركة «بلاك ووتر» الأمريكية، أحد كبار مؤيدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، انتهك حظر الأسلحة في ليبيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.