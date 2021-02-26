رغم انتقاده له.. زعيم الجمهوريين: سأدعم ترامب حال ترشحه في 2024

قال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس «الشيوخ» الأمريكي، ميتش ماكونيل، الذي انتقد في وقت سابق الرئيس الامريكي، السابق دونالد ترامب، إنه سيدعم ترشيح المسؤول السابق، إن اختاره الحزب «الجمهوري»، مرشحا للانتخابات الرئاسية في عام 2024.

وأوضح ماكونيل، خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، أمس الخميس، أن هناك الكثير ليحدث بين الآن والعام 2024، ولدى الحزب 4 أعضاء على الأقل «أعتقد أنهم يخططون للترشح للرئاسة ويجب أن يكون سباقا مفتوحا على نطاق واسع».

وفي سياق آخر، أمرت محكمة أمريكية، كوريا الشمالية بدفع تعويضات لطاقم وعائلة سفينة التجسس «يو إس إس بويبلو» الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة لمدة 11 شهرا عام 1968 بعد أسرهم من قبل البحرية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقالت المحكمة الفيدرالية بواشنطن، أمس الخميس، إن أفراد الطاقم الناجين وعائلات القتلى يستحقون تعويضات عن الحبس والمعاناة، تبلغ 1.15 مليار دولار، لكنها ضاعفت المبلغ كإجراء تأديبي ضد بيونج يانج.

وأضافت المحكمة الامريكية، في قرارها، أن عددا من أفراد الطاقم البالغ عددهم 83 فردا، قتل أحدهم على يد الكوريين الشماليين عندما استولوا على «بويبلو» في 23 يناير 1968، حيث تعرضوا لاعتداءات نفسية وجسدية أثناء أسرهم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الأمريكية.

وقال مندوب الحكومة الأمريكية، آلان بالاران، إن معظم أفراد الطاقم عانوا من آثار طويلة الأمد، نفسية وجسدية، نتيجة للوحشية التي ارتكبها الكوريون الشماليون، تطلب معظمهم الأفراد تدخلات طبية ونفسية.

ولم ترفع الدعوى إلا في عام 2018، بعد أن قضت وزارة العدل الأمريكية بأنه على الرغم من وجود قانون يمنح الحكومة الأجنبية حصانة واسعة من الدعاوى في المحاكم الأمريكية، فإنه يمكن مقاضاتها إذا تم تصنيف الحكومة كدولة راعية للإرهاب الدولي.

وفي أواخر عام 2017، أعلنت إدارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، رسميا أن كوريا الشمالية راعية للإرهاب.