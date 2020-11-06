رويترز: الحزب الجمهوري يسعى لجمع 60 مليون دولار لتمويل طعون ترامب

أفادت وكالة "رويترز"، بأن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، تتطلع لجمع 60 مليون دولار، لتمويل الطعون القانونية التي أقامها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وكانت حملة ترامب، أقامت دعاوى قضائية في عدة ولايات، بعد انتخابات 3 نوفمبر، بحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وجاهدت الحملة للإبقاء على فرص ترامب، في الفوز، فطالبت بإعادة فرز الأصوات في ويسكونسن، وأقامت دعاوى قضائية في ميشيجان وبنسلفانيا، لوقف فرز الأصوات، فيما وصفت جوسلين بنسون سكرتيرة ولاية ميشيجان، الدعوى القضائية التي أقامتها حملة ترامب، على الولاية، بأنها "تافهة".

وأقامت الحملة كذلك دعوى في جورجيا، للمطالبة بأن تفصل مقاطعة "تشاثام" التي تضم مدينة سافانا، الأصوات التي وصلت متأخرة لضمان عدم فرزها.

وطلبت الحملة كذلك من المحكمة العليا، السماح لترامب، بالانضمام إلى دعوى أقامها جمهوريون في بنسلفانيا، بشأن ما إذا كان يحق للولاية قبول الأصوات التي تأخر وصولها.