«جمهوريون» يرحبون بضربات واشنطن ضد ميليشيات مدعومة من إيران بسوريا

رحب السناتور الجمهوري، ماركو روبيو، بالغارات الجوية التي نفذتها بلاده ضد الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا، والمسؤولة عن تنفيذ هجمات على المصالح الأمريكية في العراق مؤخرا.

وقال روبيو، في تغريدة، إن الميليشيات المدعومة من إيران، شنت 3 هجمات ضد الأمريكيين في الأسبوعين الماضيين، والضربات التي أمر بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضد هذه الميليشيات كانت هادفة ومتناسبة وضرورية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدوره، أوضح السناتور الجمهوري، ليندسي جراهام، أنه يقدر قيام إدارة بايدن بضرب الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا، التي كانت تضغط على القوات الأمريكية في العراق وأماكن أخرى.

وأضاف جراهام، أنه من الضروري أن يعرف أعداء الولايات المتحدة أن مهاجمة الأمريكيين لها ثمن، مشيرا إلى أنه يدعم هذه الضربة ويجب أن تخلق الردع الضروري مستقبلا.

وكانت واشنطن، أعلنت في وقت سابق، أن سلاح الجو الأمريكي وجه، أمس الخميس، ضربة مباشرة ضد تنظيمي «كتائب حزب الله»، و«كتائب سيد الشهداء» المدعومين من طهران داخل سوريا، أمس الخميس.

وتمثل الضربات أول عمل معروف للجيش الأمريكي في عهد إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن.

من جانبه، قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن قرار استهداف هذه المواقع في سوريا أُتخذ من أعلى إلى أسفل، ولم يكن بسبب توصية محددة من الجيش، وفقا لما ذكرته شبكة«سي إن إن» الإخبارية الامريكية.

ووصف «البنتاجون»، العملية بأنها رد عسكري متناسب اتُخذ «مع إجراءات دبلوماسية»، منها مشاورات مع شركاء في «التحالف الدولي» ضد تنظيم «داعش» الإرهابي بقيادة واشنطن، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وأشارت الوزارة الأمريكية، إلى أن العملية ترسل رسالة لا لبس فيها، موضحة أن بايدن سيعمل على حماية الأفراد الأمريكيين وقوات التحالف الدولي.