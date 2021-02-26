أهم أنشطة «الزراعة» خلال الفترة من 19 حتى 25 فبراير «إنفوجراف»

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، «الإنفوجراف الأسبوعي» في نسخته رقم 27، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 19 حتى 25 فبراير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وسلط الحصاد الضوء على اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء كامل هلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتصدير والتنمية الصناعية؛ حيث تناول الاجتماع متابعة محاور تطوير منظومة القطن المصري من زراعة وإنتاج وصناعة، وكذلك الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي في جنوب الوادي بتوشكي.

وأشار الإنفوجراف إلى الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية؛ لاستعراض الرؤية الموحدة لتحقيق الأمن الغذائي، ومتابعة خطة تطوير وتحديث منظومة الري، فضلا عن اجتماعه مع وزراء: «الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأوقاف، والكهرباء والطاقة المتجددة، والسياحة والآثار، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والثقافة، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والنقل، ومسؤولي الجهات المعنية، بهدف فض التشابكات الحكومية بشأن الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة».

كما عقد وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، التنمية المحلية، التضامن، والري، ومحافظ البحيرة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارات والمحافظة، وذلك لمتابعة جهود تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع بمختلف محافظات الجمهورية والتخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على جانبي الترع والمصارف، كما اجتمع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأعضاء هيئة مكتب لجنة الدراسات الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات وبحضور الدكتور عادل البلتاجي رئيس الهيئة والسادة عمداء كليات الزراعة بالجامعات المصرية ونقيب الزراعيين ومجموعة من الخبراء في القطاع الزراعي عن طريق الفيديو كونفرنس، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية التعاون المستمر بين كليات الزراعة ووزارة الزراعة والمساهمة بشكل أكثر فاعلية في تنفيذ المشروعات القومية التي تعمل الدولة على تنفيذها حاليا لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأشار الملخص إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اتصل تليفونيا بالدكتور أحمد متولي طبيب أول الوحدة البيطرية بقرية دار السلام مركز طامية بمديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، والذي أصيب خلال أداء عمله بالحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وأشاد الوزير بالدور الهام الذي يقوم به الأطباء البيطريين في خدمة الوطن من خلال حماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض والأوبئة.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تنظيم معرض زهور الربيع في نسخته رقم 88، في أول مارس القادم بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة، وشدد وزير الزراعة ، على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول دون الكمامات، فضلا عن توفير المطهرات، القيام بتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق التباعد الاجتماعي.

كما أشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إلى أن المعرض يعد هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، كذلك يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته المواطنين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

كما تم تنفيذ مدارس حقلية ارشادية على مدار الأسبوع الماضي، في 8 محافظات على مستوى الجمهورية، بهدف التواصل مع الزراع ومربي الإنتاج الحيواني لتوعيتهم بأهم التوصيات والعمليات الزراعية وتوحيد الجهود الارشادية وتكامل الأدوار بين الجهات المشاركة في تنفيذ هذه المدارس لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشتهم.

وبحثت وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والتعاون الدولي والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، خلال هذا الأسبوع خطة العمل والخطوات التنفيذية المقترحة للتوسع في مشروع برنامج الأغذية العالمي لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، عقب نجاح المرحلة الأولى المنفذة في 63 قرية بـ5 محافظات في صعيد مصر.

كما أعلنت الوزارة، عن وصول المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، إلى العينة رقم مليون تم تحليلها منذ إنشاء المعمل وحتى الآن، ويعد هذا الرقم من العينات في هذا المجال هو رقم تاريخي حيث أن أكبر المعامل العالمية من الصعب ان تحقق هذا الرقم خلال 25 عاما، كذلك اختتم معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، فعاليات المرحلة الأولى من ورش العمل التي نظمها بعشرة محافظات: محافظات البحيرة، كفر الشيخ، أسيوط، بني سويف، الفيوم، المنوفية، القليوبية، الإسكندرية والدقهلية وأسوان، والتي أقيمت تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حول طرق كشف الغش في الألبان، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير مراكز تجميع الألبان ودعم المربيين وخاصة منتجي الألبان.