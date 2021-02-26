تعافي 5 مصابين بكورونا في مستشفى العريش العام

أكد مصدر طبى بمستشفى العريش العام تعافي 5 حالات من الحالات المحتجزة داخل قسم العناية والعزل بالمستشفى، لافتا إلى التصريح بخروج المتعافين والعودة لمنازلهم بعد توعيتهم بسبل الوقاية.

وأضافت المصادر أن عدد المصابين المحتجزين بقسم العزل بلغ 9 حالات يخضعون للعلاج اللازم وفقا للبروتوكول المتبع من قبل وزارة الصحة، وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في بيان له، اليوم، إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة بلغ 312 حالة، و106 حالات وفاة على مستوى المحافظة، وأشار إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 1757 حالة، مع حجز 9 حالات للعلاج بالمستشفيات و67 حالة تخضع للعزل المنزلي.

بدوره نفي الدكتور أحمد عبد الوهاب مدير مستشفى الشيخ زويد المركزى، وجود حالات مصابة بفيروس كورونا بقسم العزل أو العناية المركزة، موضحا أن جميع الحالات المشتبه في إصابتها يتم تحويلها لمستشفى العريش لإجراء التحاليل والأشعة وسحب العينات المطلوبة، مشيرا إلى أن قسم الاستقبال والطوارئ يعمل على فرز وتشخيص الحالات وتحديد نوعية المرض والعمل على تحويل المريض للقسم المخصص للعلاج.

من جهة أخرى واصلت مديرية الصحة بشمال سيناء تعقيم أحياء العريش، ضمن حملة الوقاية الهادفة للقضاء على يرقات البعوض والقوارض والفئران والذباب، للعمل على تطهير المدينة من كافة الملوثات المسببة للأمراض، فضلا عن شن ملات توعوية لتعريف المواطنين بالأمراض المعدية وسبل الوقاية منها.