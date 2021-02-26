وزارة التخطيط تشارك بورشة عمل عن مدى تقدم مصر في التقرير الوطني الطوعي

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها أميرة حسام، معاون وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة في ورشة عمل عن مدى تقدم مصر في التقرير الوطني الطوعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؛ وذلك ضمن فعاليات اجتماع الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء حول تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لإفريقيا تمهيدًا لمشاركة الدول الإفريقية في المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2021، والتي تم تنظيمها في جيبوتي؛ بحضور البروفيسور إيدي مالوكا، الرئيس التنفيذي للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، وسفير مصر لدى جمهورية جيبوتي الدكتور محمد عرفي؛ وعدد من الوزراء والسفراء الإفارقة.

وخلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان «الإعداد للمنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2021».

وأكدت الأستاذة أميرة حسام حرص مصر على المشاركة الدائمة حيث تقدمت بتقرير المراجعة الوطنية الطوعية في عام 2016 وآخر عام 2018، مشيرة إلى أن هذه السنة تعتبر المرة الثالثة التي ستشارك فيها مصر بتقرير طوعي، وذلك لاستعراض تجربتها في مكافحة أزمة كورونا.

كما استعرضت حسام خلال الجلسة خطوات الإعداد للتقرير الوطني الطوعي بداية من منهجية العمل التشاركية تحت مظلة اللجنة الفنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتي تضم في عضويتها نحو 17 وزارة وجهة تابعة.

وتطرقت معاون وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة إلى أهم الموضوعات التي سيتم استعراضها في التقرير، والتي من أبرزها أثر أزمة كورونا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأولية التركيز على التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر في ظل هذا التحدي، علاوة على استكمال ما تم من جهود في ملف الحوكمة وبناء القدرات ونشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب؛ لافتة إلى مبادرة «كُن سفيرًا» للتنمية المستدامة.