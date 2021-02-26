شنت الإدارة العامة لشرطة التموين، حملات تموينية مكبرة بعدد من المحافظات، لضبط جرائم الغش التجاري ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات صلاحية المواد الغذائية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1202 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، شملت 3.6 طن أسماك معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك بمحافظة البحيرة، وكذلك 3.25 طن كبدة مجمدة في محافظة القليوبية.

كما تمكنت الحملات من ضبط 2.5 طن هياكل دواجن بدون بيانات بتاريخ الإنتاج والانتهاء، بمحافظة الشرقية، وكذلك 600 عبوة زيت طعام مدون عليها علامات تجارية وهمية مجهولة المصدر بالقاهرة.

وفي كفر الشيخ، تمكنت حملة تموينية من ضبط 5 أطنان ملح، غير صالح للاستهلاك الآدمي ومحظور استخدامه في الأغراض الغذائية، كما تم ضبط 5.5 طن مخللات وملح طعام معبأ داخل براميل وبدون بيانات في الإسكندرية.

كما ضبطت الحملات التموينية مالك مخبر بلدي في البحيرة، لاستيلائه على مبلغ مالي قدره 875.795، ناتج عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار.

واستهدفت الحملات ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء، وهو ما أسفر عن ضبط 161 قضية، بإجمالي مضبوطات بلغت 65074 عبوة سجائر.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة.