والدة غريق لانش ببورسعيد: «بنادى عليه فى البحر يمكن يطلع»

حرصت والدة سائق لانش بورسعيد المنكوب، على التوجه للشاطىء لليوم العاشر على التوالي، بعد مصرع ابنها في حادث غرق اللانش وعلى متنه 5 أشخاص، تنادي على ابنها ربما يستجيب الله لدعائها وتخرج جثته.

وإستغاثت «أفكار السيد» والدة «رجب صبح»، سائق لانش بورسعيد المنكوب بالرئيس السيسى: «طمن قلب أم على إبنها، أريد أن أرى جثمانه لأعرف أنه إستشهد أثناء سعيه على رزقه..لا أعرف إذا كان توفي أو مازال على قيد الحياة».

«أخرج كل يوم للبحر وأنادى عليه ربما يستجيب الله لى ويخرج جثمانه أو يرجع لى سليم، وأتمنى من المسئولين السماح للغواصين بالنزول للبحث عن اللانش وجثامين الضحايا الثلاث المفقودة..طمن قلب أم ياريس بالله عليك هم أبناءك»، قالتها الأم باكية.

وتؤكد أن إبنها رجب عمل فى البحر منذ كان عمره 17 عامًا، على سفن وجاب دول كثيرة، وكان متفوقا وورث ركوب البحر عن أبيه وهو متزوج ويعولنى وزوجته وأطفاله الثلاثة: «وعدونا بمعاودة البحث عن اللانش والجثامين بعد إنتهاء النوة وبالفعل إنتهت النوة ولم يتواصلوا معنا ولا نعرف أخبار سوى من وسائل الإعلام والمسؤولين يردون بعبارة مش لاقينهم».

واتهمت والدة رجب التوكيل الملاحى المتسبب فى الحادث وأوضحت أن التوكيل طلب توصيل طرد مستلزمات قطع غيار وزنه 16 طنا إلى مكان تراكى السفن وعند الوصول فوجىء أن السفينة خارج الحدود الإقليمية لبورسعيد وطلب التوكيل إستكمال التوصيل فحدث عطل بونش السفينة عند رفع الطرد فأسقطه على طرف اللانش فإنقلب فى البحر ورفضت السفينة إنتشال الضحايا من البحر قبل غرقهم وأطلقت فقط إستغاثة غرق وهى على بعد 3 ساعات من القناة وأقرب لانش يصل لهم يكونوا قد توفوا: «أشعر إن إبنى مازال حى يرزق».

وتكمل: «شقيقه سمع الإستغاثة من رجب بجهاز الإرسال ووصل إلى مكان الغرق بعد 3 ساعات فوجد جثة واحدة فقط ثم ظهرت الجثة الثانية بفلسطين بعد يومين».

كان أهالي ضحايا لنش بورسعيد، رفعوا لافتات إستغاثة للرئيس السيسى أمام شاطىء بورسعيد مدون بها عبارة«رجاء من الجهات المسؤولة سرعة البحث عن جثث الضحايا.. نطالب بمحاكمة المسؤول عن غرق اللانش وإرحموا قلوب أهالى ضحايا».