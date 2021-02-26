«الإنس والنمس».. محمد هنيدي يطرح بوسترات فيلمه الجديد (صور)

طرح الفنان محمد هنيدي، بوسترات فيلمه الجديد «الإنس والنمس»، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب: «الإنس والنمس واللي بيخاف يروح».

وتضمن المنشور بوسترات لكل من؛ «منة شلبي، محمد هنيدي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، وسليمان عيد»، وظهروا بـ«لوك» مختلف تمامًا، حيث ظهروا بملابس سوداء وميك أب بألوان داكنة.

النمس والإنسفيلم «الإنس والنمس»، يعود به الفنان محمد هنيدي إلى السينما بعد غياب، ويشارك معه في البطولة «منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، سليمان عيد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، وشريف دسوقي»، قصة وإخراج شريف عرفة.

وتجسد منة شلبي، خلال الأحداث شخصية «عفريتة» يقع في حبها محمد هنيدي، أما عارفة عبدالرسول فتجسد دور «والدته»، وعن الفنان شريف دسوقي فيجسد دور «والده».

يشار إلى أن أخر الأعمال التي قدمها محمد هنيدي في السينما، فيلم «عنترة ابن ابن ابن شداد»، وشارك في بطولته «درة، باسم سمرة، لطفي لبيب، هالة فاخر، علاء مرسي، ومحمود حافظ»، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج شريف إسماعيل.

أما على صعيد الدراما؛ فكانت أخر أعماله مسلسل «أرض النفاق»، وشارك في بطولته «محمد هنيدي، هنا شيحا، سلوى محمد علي، دلال عبدالعزيز، سامي مغاوري، محود حافظ، محمد محمود، ووفاء سالم»، من تأليف يوسف السباعي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

أما الفنانة منة شلبي، كانت أخر أعمالها السينمائية التي شاركت فيها فيلم «خيال مأته»، الذي شاركت في بطولته مع «أحمد حلمي، خالد الصاوي، حسن حسني، عبدالرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، سامي مغاوري، وسلوى عثمان»، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.