عاجل.. يوسف شعبان يعاني خللا في وظائف الكلى ووضعه على أنبوب حنجري

قال مصدر طبي من الفريق المعالج للفنان القدير يوسف شعبان لـ«الوطن»، إن الحالة الصحية له غير مستقرة، وأنه داخل العزل في الوقت الحالي بمستشفى العجوزة، وأن حالته تدهورت بشكل مفاجئ، ما جعلهم يضعوه على أنبوبة حنجرية من أجل انتظام حالة التنفس.

وأشار المصدر الطبي في تصريحات لـ«الوطن»، أن يوسف شعبان دخل المستشفى وهو يعاني من خلل في وظائف الكلى، وأنها أثرت عليه في الوقت الحالي، ما جعلت الفريق المعالج له يعطيه بعض الأدوية من أجل محاولة علاج هذا الخلل.

وأصيب الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت ابنته زينب أنَّ والدها لا تزال حالته مستقرة، لكنه داخل العناية المركزة، وذلك في رد منها على بعض الشائعات التي ترددت بشأن وفاة والدها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»: «معرفش الكلام بيجي منين، ولكن وضع الوالد مستقر، وياريت الشائعات توقف لأنها بتؤثر على نفسيه الأسرة»، مؤكدة أن والدها على جهاز الأكسجين، ويستكمل علاجه لحين شفائه من فيروس كورونا.

وطالبت زينب بضرورة الحرص في تناول الأخبار المتعلقة بصحة والدها؛ لأن مثل هذه الأنباء غير الصحيحة تؤثر سلباً على الحالة الصحة لوالدها، آملة في أن تتحسن حالة والدها خلال الفترة المقبلة.