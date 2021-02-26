ابنة يوسف شعبان: حالته مستقرة.. و«كفاية شائعات»

قالت زينب يوسف شعبان، نجله الفنان يوسف شعبان، إن حالة والدها حاليا ما تزال مستقرة، مع تلقيه العقار الخاص بحالته، لافتة إلى أن بعض الشائعات التي ترد تجاه والدها، تؤدي إلى التأثير السلبي على الأسرة ووالدها على حد السواء: «معرفش الكلام بيجي منين، ولكن وضع الوالد مستقر، وياريت الشائعات توقف لأنها بتؤثر على نفسيه الأسرة».

وأضافت «شعبان»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن والده موضوع حاليا على جهاز للأكسجين عادي، ولم يحتاج لجهاز تنفس صناعي، وحاليا يستكمل مسيرة علاجه لحين شفائه من فيروس كورونا.

وشددت ابنة الفنان، على الحرص في نشر الأخبار المتعلقة بصحة والدها، لأن مثل تلك الكلمات تؤثر بالسلب على حالة والدها الصحية، وتأمل أن تتحسن حالة والدها خلال الفترة المقبلة.

وكان الفنان الكبير يوسف شعبان، قد أصيب بفيروس كورونا «كوفيد 19»، لينضم إلى قائمة الفنانين الذين طالهم الوباء.

وكان آخر تصريح ليوسف شعبان، ردا على الإعلامي تامر أمين، التي أثارت تصريحاته استياء عدد كبير من أهالي الصعيد، التي على أثرها جرى إيقافه عن العمل الإعلامي وإحالته للتحقيق.

وقال يوسف شعبان، لـ«الوطن»، إنه «لا يجب ولا يصح الإساءة مطلقا لأهل الصعيد، لأنهم عمود رئيسي من أعمدة الوطن، وهم خط أحمر، ولو اقتربنا منه علينا أن ندعمهم ونشكرهم على ما يبذلونه في بناء البلد، موضحًا أن الدراما المصرية أظهرت بقوة دور الصعيد والصعايدة في مئات الأعمال الدرامية من أفلام ومسلسلات ومسرحيات».