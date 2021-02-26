تنظيم الأسرة والزيادة السكانية.. ندوة بمستقبل وطن في القليوبية

أكد المشاركون في ندوة «تنظيم الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية»، التي نظمتها أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بالقليوبية، بالتعاون مع أمانتي التدريب والتثقيف والعلاقات العامة تحت رعاية تحت رعاية النائب عاطف ناصر أمين الحزب بالقليوبية، علي ضرورة مواجهة الزيادة السكانية التي تؤثر بالسلب على التنمية وتؤدى إلى تآكل مواردها.

حاضر في الندوة الشيخ الدكتور شريف محمد لبيب زايد، مسئول الدعوة الإلكترونية بمديرية أوقاف القليوبية، والقمص تيموثاوس رمزي، راعي كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بطوخ، والدكتورة إبتسام عبد الرحيم مدير قسم تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية بطوخ، وصابر عبد الرحمن مسؤل الإعلام بالإدارة الصحية بطوخ ونجلاء الفرماوي أمينة المرأة بالمحافظة وإبتسام منصور امانة العلاقات العامة بالمحافظة والدكتورة ماريان ميلاد أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة

أتفق المشاركون على تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية داخل مراكز وقرى المحافظة بالتعاون بين أمانة المرأة وامانة التدريب وأمانة العلاقات العامة والإدارات الصحية والأوقاف والكنيسة للتوعية بالآثار السلبية للزيادة السكانية على التنمية وضرورة تنظيم الأسرة

وأشارت نجلاء الفرماوي أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بالقليوبية إلى أن الأمانة تبنت حملة «أنت عظيمة بعلمك وعملك وتنظيمك»، التي استهدفت رفع المستوى الثقافى للمرأة بفتح فصول محو أمية حيث تم فتح 130 فصلا على مستوى المحافظة.

وأضافت: «تبنت الحملة رفع المستوى المعيشي بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم توفير فرص عمل عن طريق الإقراض متناهي الصغر مع بعض الجمعيات الأهلية داخل المحافظة لتوفير ما يقرب من 500 مشروع صغير ومتناهي الصغر بتكلفة تصل إلى أكثر من مليون ونصف».

وأشارت إلى العمل على محور تنظيم الأسرة الذي حققت فيه المحافظة معدلات مرتفعة من حيث استخدام الوسائل ونشر الوعي ولولا جائحة كرونا وتوقف تلك الحملة لحققت المحافظة ارقام قياسية على مستوى الجمهورية خلال الحملة التي أطلقتها الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن خلال عامي 2019 - 2020 وحصلت القليوبية فيها علي الترتيب الرابع على مستوى الجمهورية في تبنى تلك الحملة