"مستقبل وطن" يحسم 13 مقعدا في القليوبية: ننشر النتائج الرسمية

كشفت النتائج الرسمية لجولة الإعادة في الإنتخابات البرلمانية، التي جرت في محافظة القليوبية، على مقعد وحيد بدائرة قليوب والقناطر، حسم مرشحي حزب "مستقبل وطن" 13 مقعدا من مقاعد المحافظة الفردية، عقب إعلان فوز درويش مرعي، مرشح الحزب بالمقعد رسميا.

وبهذا ينضم مرعي، إلى 12 مرشحا لـ"مستقبل وطن"، ومرشحين لـ"الشعب الجمهوري"، ومرشحا لـ"الوفد"في المقاعد التي حسمت من الجولة الأولى التي أجريت وأعلنت نتائجها الرسمية في نوفمبر الماضي.

واكتملت مقاعد القليوبية في النظام الفردي بفوز 16 مرشحا بمقاعد مجلس النواب. ففي دائرة بنها فاز كل من: مجدى عبد العزيز محمد سيف، مستقبل وطن، وجمال عبد القادر محمود عفيفي حجاج، الشعب الجمهوري، وجمال فؤاد السيد السيد مدكور، مستقبل وطن.

وبالنسبة لدائرة طوخ وقها، فاز كل من: أسامة فتحي محمد عبد الرحمن عبد الوهاب، وعزيز فؤاد عفيفي حمزة سابق، وكلاهما من مستقبل وطن، وفي دائرة شبرا الخيمة، فاز كلا من عبد السلام محمود سيد أحمد خضراوي، ومجاهد صدقي محمد نصار، وأشرف أمين عبد العليم أحمد، وجميعهم مستقبل وطن.

وفي دائرة قليوب والقناطر الخيرية، فاز كل من: عادل صلاح منصور عامر، وإبراهيم جميل محمد عويس ودرويش مرعي، مستقبل وطن.

وفي دائرة الخانكة، فاز: كمال الدين شافعي عبد الحميد أبودنيا، مستقبل وطن، ومحمد الطوخي، عبدة مصطفى، الشعب الجمهوري، ومحمد عبد الواحد حسن مدينة، الوفد.

وفي دائرة شبين القناطر، فاز سمير صبحى عليوه إبراهيم، وحافظ شكرى حافظ أحمد عمران، وكلاهما مستقبل وطن.

أما بالنسبة لمقعد المرشح الفائز جمال عبد القادر محمود عفيفي حجاج، وشهرته الدكتور جمال حجاج، الذي توفى عقب إعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات بفوزه بأحد مقاعد دائرة بنها، فتنتظر القليوبية تحديد موقفه من قبل المجلس المقبل والهيئة الوطنية للانتخابات.