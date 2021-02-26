اعترافات شقيقين بقتل سائق بالغربية: «اخترناه عشان طيب»

«كنا عاوزين ناكل عيش» بهذه الكلمات حاول شقيقين (م.أ و س.أ) 17 و32 سنة تبرير جريمتهما بقتل سائق «تروسيكل»، وسرقته فى مدينة سمنود بمحافظة الغربية، حيث أدلى المتهمان باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق ، وقالا إنهما استدرجا المجنى عليه من الموقف، بحجة نقل ثلاجة بالتروسيكل الذى يملكه، وقاما باستدراجه إلى قطعة أرض زراعية وقتله ذبحًا، والاستيلاء على «التروسيكل» وقيامهما بالعمل عليه فى نقل الخضروات والأغراض والأمتعة.

واعترف المتهمان بالاحتفاظ بـ «التروسيكل» فى موقف بالقرب من مسكنهما بمدينة سمنود، قبل أن تكتشف المباحث جريمتهما وتلقى القبض عليهما.

المتهمان: «القتيل راجل طيب»

وواصل المتهمين اعترافاتهما: «اختارنا المجنى عليه لقتله وسرقته لأنه راجل طيب وغلبان وهنعرف نقتله ونسرقه»، مشيرين إلى أنهما حضرا لمدينة سمنود، من القاهرة في اليوم السابق للواقعة، لمقابلة تاجر خردة، كان يعمل أحدهما لديه مُنذ سنتان، ولم يتمكنا من الوصول إليه وقاما بالمبيت على رصيف محطة قطار سمنود.

التحريات: «المتهمان ذبحاه بمطواة»

وكشفت تحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، أن فكرة سرقة «التروسيكل» اختمرت في ذهنهما، فقاما بإصطحاب المجنى عليه، بحجة توصيلهما لمنطقة الخارجة التابعة لمركز سمنود، و قام المتهم الأول بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض «مطواة» برقبته، حتى فارق الحياة وإلقائه بمكان العثور، وقاما بسرقة «التروسيكل»، وتوجها به لمحل إقامتهما، وإستخداماه في العمل ونقل الخضروات بمنطقة سكنهما، ووضعه بجراج بذات المنطقة محل سكنهما ، وأنهما عملا عليه لعدة أيام، وكانوا يفكرون فى بيعه، والعودة إلى القاهرة حيث يقيمان فى منطقة مصر القديمة.

واصطحبت قوة من الشرطة بمعرفة النيابة العامة، المتهمين إلى مسرح الجريمة، وقاما بتمثيلها، وصرحت النيابة بدفن جثة القتيل، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.