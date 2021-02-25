«صحة الغربية»: استهداف 72 ألف طفل في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، بتطعيم 721160 طفلا في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي ستنطلق الأحد 28 فبراير وتستمر لمدة أربعة أيام.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه سيتم تنفيذ الحملة من خلال فرق ثابتة بجميع الوحدات ومكاتب الصحة ورعايات الأمومة والطفولة وفرق متحركة، من منزل لآخر، بإجمالي فرق 1442 فرقة، مكونة من ممرضة للتطعيم ومسجل للبيانات.

كما أكدت الدكتورة أماني الحبشي، مدير إدارة الأمراض المعدية، إلى أن الفرق وفريق الإشراف يقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد أثناء العملية التطعيمية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، خلال الفترة من الأحد الموافق 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس، وذلك بطعم ضد مرض شلل الأطفال الفموي أحادي التكافؤ نمط 2، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، على استمرار مستشفيات العزل في إعطاء جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية، حسب الجدول الزمني الموضح لكل محافظة، بعد أن أطلقت وزير الصحة الدكتورة هالة زايد، أولى فعاليات تلقي اللقاح من محافظة الغربية.

وبدأت مديرية الشئون الصحية بالغربية، إعطاء اللقاحات المضادة لـ«كورونا» للفرق الطبية داخل مستشفى المحلة العام وحميات بسيون والسنطة، حسب الجدول الزمني الموضوع، مشيرا إلى الالتزام بالاحتياطات اللازمة لمكافحة العدوى.

وأضاف أنه تم تسجيل الأطقم الطبية، ما بين أطباء وتمريض وفنيين على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاحات، وأن التطعيم بلقاح فيروس كورونا سيستمر عن طريق المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات داخل مصر.