كيفية استخدام الرصيد الاحتياطي عند نفاد كارت شحن العداد مسبق الدفع

بتعرض الكثير من المواطنين إلى موقف نفاد شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع في أوقات غير مناسبه لهم، سواء كان ذلك بانتهائه ليلا أو عند استضافة الأقارب أو الأصدقاء.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، خطوات التصرف في حال نفاد كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع في وقت غير مناسب، كالتالي:

كيفية التصرف حال نفاد كارت شحن الكهرباء في وقت متأخر من الليل

- يعمل عداد الكهرباء مسبق الدفع بنظام التنبيه أولا، حيث إنه يضيء لمبة ذات لون أحمر للإنذار بقرب نفاد الرصيد.

- ومع اقتراب نفاد كارت الشحن يتم فصل التيار الكهربائي عن المنزل بالكامل، في إشارة إلى نفاد الشحن.

- يحتوي كارت شحن العداد على رصيد احتياطي يمكن استخدامه لعدة ساعات.

- وعند انقطاع الكهرباء عن العداد في وقت غير مناسب، يمكن استخدام الرصيد الاحتياطي الموجود في كارت شحن عداد الكهرباء.

- يمكن شحن كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع في وقت متأخر من الليل من خلال الهاتف المحمول.

خطوات شحن كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع من خلال الموبايل

- يجب أن يكون الهاتف المحمول مدعم لخاصية NFC، من خلال تحميل تطبيق Check NFC.

ـ يجب تغيير كارت شحن عداد الكهرباء من الشركة، ليتم استبداله بكارت آخر يدعم خاصية NFC.

ـ يستخدم المواطن تطبيق Sahl gtpay، في عمليات الدفع، في حالة إذا كان نوع كارت العداد جلوبال، وتطبيق خالص وmy fawry إذا كان الكارت من أي نوع آخر.

ـ وعند بدء عملية الشحن، يتم فتح التطبيق الموجود على الهاتف المحمول واختيار شحن كروت الكهرباء واسم الشركة التابع لها.

ـ ثم يتم وضع الكارت في خلفية الهاتف المحمول ليتم قراءة البار كود الخاص بالكارت.

- ثم يتم تحديد المبلغ المطلوب للشحن، واختيار طريقة الدفع من خلال بطاقة ائتمانية.

ـ وتقوم الشركة بإرسال رسالة نصية للمستهلك بعدها تفيد بخصم المبلغ من الفيزا كارد الخاصة به.

- ثم يقوم المواطن بوضع كارت الشحن بعداد الكهرباء لتفعيل عملية الشحن.