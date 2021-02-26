«الكهرباء» تتبرع بجزء من ميزانيتها لحل أزمة فاتورة «مجدي يعقوب»

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه وجه المهندس جابر دسوقي ومجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء بالتبرع بجزء من الميزانية المخصصة للمسؤولية الاجتماعية لدى الشركة القابضة بخصمها من قيمة الفاتورة المستحقة على مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب.

نقدر الدور الكبير التي تقوم به المؤسسة لإنقاذ حياة الأطفال

وأشار شاكر لـ«الوطن» إلى الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب في مجال جراحات وأمراض القلب في مصر والمنطقة العربية، لافتا إلى أنه اتصل بالدكتور مجدي يعقوب معربا عن تقدير وزارته للدور المهم الذي تقوم به المؤسسة في علاج وإنقاذ حياة آلاف الأطفال وتقدير دوره في تقديم الرعاية الطبية مجانًا دون أي مقابل.

التقدم بطلب لتخفيض الفاتورة

وكانت مستشفى الدكتور مجدي يعقوب للقلب تقدمت بطلب لوزارة الكهرباء لمنحه خصمًا شهريًّا على فاتورة الكهرباء التي تبلغ 650 ألف جنيه شهريًا نظرًا لدورها الهام التي تقدمه في خدمة أطفال مرضى القلب بالمجان.

الشركة أرسلت طلب المؤسسة للوزارة للبت فيه

وأرسلت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء هذا الطلب لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبت فيه، لافتا إلى أن محاسبة الاستهلاك تختلف بين الجهد المنخفض والجهد المتوسط وفق أقصى حمل ومؤسسة مجدي يعقوب يتم محاسبتها وفق الجهد المتوسط ومتوسط قيمة الفواتير الشهرية للمؤسسة تقدر بنحو 650 ألف جنيه.

تعريفة الكهرباء معلنه للجميع

وأشارت الشركة إلى أن تعريفة التغذية الكهربائية التي تصدر على أساسها الفواتير معلنة للجميع بمنتهى الشفافية وأن جميع المؤسسات بالدولة والمستهلكة للكهرباء ملزمة بدفع فواتير الاستهلاك الشهرية، لافتا إلى أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية لا تملك قرار تخفيض أسعار الكهرباء أو زيادتها، لافتا أن هذا الأمر مرتبط بقوانين ولوائح.