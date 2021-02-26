إثيوبيا: نريد التوصل لاتفاق حول سد النهضة قبل بدء الملء الثاني

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، محادثات هاتفية مع وزير خارجية النرويج إين إريكسن سوريد بشأن عدد من القضايا منها المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وقال الوزير الإثيوبي في بيان، إن إثيوبيا تجري المحادثات مع السودان ومصر بصدق وإخلاص حتى الآن، معربا عن أمله في أن يتم المضي قدما من أجل التوصل إلى اتفاق بقيادة الاتحاد الأفريقي والقيادة الكونغولية.

وأضاف دمقي مكونن، أن حكومة إثيوبيا تأمل في النجاح في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي قبل موسم الأمطار القادم في إثيوبيا حيث من المقرر أن يتم المرحلة الثانية من ملء السد خلاله.

وكان رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، أكد أن عملية ملء سد النهضة بشكل أحادى دون التوصل إلى اتفاقية ملزمة للدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا)، يشكل خطرًا على السدود السودانية وأمن وسلامة وممتلكات المواطنين الذين يقيمون على ضفاف النيل أسفل سد النهضة.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم الجمعة، أن رئيس مجلس الوزراء، التقى وفدًا من جمهورية الكونغو الديمقراطية برئاسة مبعوث رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسيكيدي، رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي ومستشاره الخاص للاتحاد الأفريقي نتومبا لوابا، وذلك بحضور وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء السوداني، عن تقديره لوفد جمهورية الكونغو الديمقراطية بدعمهم للسودان والمبادرة التي طرحتها جمهورية الكونغو بشأن التوصل إلى حل دبلوماسي لملف سد النهضة وإطلاعهم على تطورات الملف.

وأوضح المبعوث الكونغولي أن جمهورية الكونغو ترغب في تطوير وتقوية التعاون المشترك بين البلدين.