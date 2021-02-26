عام من الاختفاء الغامض لـ «علا غانم».. هل تدرس اعتزال الفن؟

اعتبرها الجمهور رمزًا للأنوثة والجمال، لكنها اختفت عن الوسط الفني، وغابت عن حسابها على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام» منذ عام، ما كان كفيلاً بتكرار السؤال: أين اختفت علا غانم؟.

آخر منشوراتها منذ عام

الفنانة صاحبة الـ48 عامًا، التى اختارت أمريكا لتعيش فيها مع بناتها بعيدًا عن أضواء الشهرة، كان آخر منشور لها على حسابها بتاريخ 26 فبراير 2020، ومن ثم اختفت وتوقفت تعليقاتها عند أصدقائها من الوسط الفني، ولم يتبقى سوى صفحات «الفانز» غير الرسمية.

جمهور السوشيال ميديا يطالب علا غانم بالعودة

وعلى الرغم من ذلك، لم تنقطع تعليقات المتابعين لها وسؤالهم عنها، مطالبين بعودتها للفن و«السوشيال ميديا»، حيث جاءت التعليقات كالآتى: «عُلا أين اختفيت؟.. لم يعد لها أى ظهور إعلامى ولا بالمهرجانات».

وتعليق آخر «معجبينك مشتاقين لكي نزلي صورة حتي لو قديمة راضيين بيها»، «نزلي أى صورة ليكي وحشتنيا أوي».

وتساءل الجمهورعن حقيقة اعتزالها للوسط الفني، حيث جاء تعليق: «إنتى اعتزلتِ الفن ولّا إيه؟».

آخر أعمال علا غانم منذ 3 سنوات

وبالبحث عن علا غانم فنيًا، وجدنا أن آخر عمل قدمته كان عام 2019 من خلال دور «أحلام» بفيلم «خط الموت» مع المخرج محمد عادل، ولم تشارك بعدها في أى أعمال سينمائية أو درامية، أو مهرجانات فنية.

مصدر مقرب من «علا» يؤكد تفكيرها في الاعتزال الفني

ومن جانبه، أكد مصدر مقرب من الفنانة علا غانم لـ«الوطن»، أنها تفكر في اعتزال الوسط الفني بسبب عدم عرض أعمال فنية تليق بها، حيث قررت أن تعيش حياتها مع بناتها في أمريكا، كما أنها تشعر بالاستياء الشديد من ابتعاد الشركات المنتجة عنها.

وحاولت «الوطن» التواصل مع علا غانم، إلا أنها قامت بتغيير أرقام هاتفها وابتعدت عن الإعلام.

الصورة الأخيرة جمعت بين علا غانم ولوسي منذ سنوات

حاولت «الوطن» التواصل مع أحد المقربين منها في مصر، حيث كانت الصورة الأخيرة التي جمعتها بفنانة مع لوسي منذ 3 سنوات خلال حفل عشاء رسمي، وأكدت لوسي أن «علا» بخير ولكنها تلوم على الوسط الفني بعدم تقديرها فنيًا، فقررت الابتعاد لحين وجود فرصة جيدة تسمح لها بالعودة مرة أخرى إلى الشاشات بعد مشوار فني امتد لـ22 عامًا.

الأمر الذي أكدته نقابة المهن التمثيلية بشأن عدم معرفة أخبار علا غانم منذ فترة، مؤكدين أنه لم ترِد عنها أى معلومات منذ فترة، غير أنها تقوم بدفع اشتراكات النقابة.

حادث سير يتسبب في تعطيل مشوار علا غانم الفني

وكانت «علا» تعرضت لظروف صحية شديدة منذ 4 سنوات نتيجة لتعرضها لحادث سير أثر على مشوارها الفني بشكل ملحوظ، وأجبرها ذلك على الاعتذار عن عدّة أعمال فنية كانت من المقرر أن تقدمها من أبرزها فيلم «حليمو» مع الفنان طلعت زكريا، لتقدم بدلاً منها الدور الفنانة ريم البارودي.

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