كارولين عزمي تستكمل تصوير مشاهدها في "طلقتك نفسي" بفيلا علا غانم

استكملت الفنانة كارولين عزمي تصوير مشاهدها بمسلسل "طلقتك نفسي" بفيلا علا غانم، اليوم.

ويستعرض العمل أغرب أسباب انتشار حالات الطلاق من خيانة أو كذب أو تدخّل من الأهل وغيرها من الأسباب، والنتيجة غالباً ما تكون بكلمة سهلة النطق لكن صعبة العواقب، إذ يقع ضحيتها غالباً الأولاد وهي "انت طالق" لفظ واحد صغير يتوقف عليه مصير عائلة بأكملها.

"طلقتك نفسي" من بطولة هاجر أحمد، وأحمد شامي، وميدو عادل، ونانسي صلاح، ومحمد مهران وهايدي موسى.

ويعرض لكارولين على أحد المنصات الرقمية مسلسل "الحرامي" لرانيا يوسف وبيومي فؤاد ومن إخراج محمد سلامة.