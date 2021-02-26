تفاصيل انفجار سفينة إسرائيلية في خليج عمان

ضرب انفجارٌ سفينة شحن مملوكة لإسرائيل اليوم الجمعة في خليح عمان، ما جدد المخاوف بشأن أمن السفن وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وكان الطاقم والسفينة بأمان، وفقًا لبيان صادر من البحرية البريطانية، التي تتمركز في هذه المنطقة.

وشهد موقع الانفجار، في خليج عمان، سلسلة انفجارات في عام 2019، إذ ألقت البحرية الأمريكية باللوم فيها على إيران على خلفية التهديدات المتزايدة بشكل حاد بين الرئيس السابق دونالد ترامب والقادة الإيرانيين.

ونفت طهران هذه الاتهامات التي جاءت بعد أن تخلى ترامب عن الاتفاق النووي وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران، وحددت شركة درياد جلوبال، وهي شركة استخبارات بحرية، السفينة وهي تحمل اسم «إم في هيليوس راي»، وهي ترفع علم جزر الباهاما.

وأظهرت بيانات تتبع الأقمار الصناعية أن السفينة كانت على وشك دخول بحر العرب نحو الساعة السادسة بتوقيت جرينتش يوم الجمعة قبل أن تستدير فجأة وتبدأ في العودة نحو مضيق هرمز، ولا تزال تُدرج سنغافورة كوجهة لها.

وأظهرت قاعدة بيانات السفن التابعة للأمم المتحدة هوية مالكي السفينة، وهي شركة مقرها تل أبيب تسمى «Ray Shipping Ltd»، وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن سلاح الجو الأمريكي وجه ضربة مباشرة ضد موقع تابع لجماعة مسلحة مدعومة من إيران داخل سوريا، أمس الخميس، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية الأمريكية.

وتعتبر الضربة أول عملية عسكرية تقوم بها إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ضد مجموعات إيرانية، فيما أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ومقره العاصمة البريطانية «لندن»، أن 17 مقاتلا مواليا لإيران قتلوا في الغارة الأمريكية.

وأشار «البنتاجون» إلى أن مقاتلات أمريكية شنت غارات عديدة على ميليشيات تدعمها إيران في شرقي سوريا، ردا على الهجمات الأخيرة ضد موظفين أمريكيين في العراق.

ولفت إلى أن الغارة دمرت عدة مواقع تستخدمها ميليشيا «كتائب حزب الله» و«كتائب سيد الشهداء».