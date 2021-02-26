نصائح للطلاب للوقاية من كورونا خلال فترة الامتحانات: «بلاش تلمس وشك»

ساعات قليلة وتنطلق امتحانات صفوف النقل في مختلف المراحل الدراسية، وسط مخاوف من إصابة الطلاب بفيروس كورونا المستجد.

وفي السطور التالية تقدم «الوطن» أبرز نصائح يجب على الطلاب اتباعها لوقاية أنفسهم من فيروس كورونا، وفق ما ذكره الدكتور أحمد رمزي، طبيب الفيروسات والاوبئة في تصريح له.

نصائح للوقاية من فيروس كورونا أثناء الامتحانات

- غسل اليدين بشكل متكرر وبطريقة صحيحة عن طريق فركها لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون قبل دخول لجنة الامتحان، ورشّها بالكحول عند الخروج من اللجان.

- استخدم معقم اليدين خاصة بعد لمس أي شيء مثل «الديسك أوالتابلت».

- تجنب لمس وجهك، ولا تلمس بيديك الأنف والفم والعينين عند تأدية الامتحانات، حيث اعتاد الطلاب عند التفكير في الامتحان على لمس الوجه والرأس بيديهم لمحاولة استرجاع المعلومات، وتجنب قضم أظافرك أيضًا.

- توقف عن مصافحة ومعانقة الناس وزملائك خلال الامتحانات، وتجنب التجمعات خارج اللجان سواء قبل أو بعد الامتحان.

- غطي فمك وأنفك عند السعال والعطس واستخدم منديلًا، ثم اغسل يديد بعناية.

- ابق على مسافة 6 أقدام من الأشخاص الآخرين.

- احرص على ارتداء قناع مطابق للمواصفات.

ارتدي الكمامة ولا تنزعها من على أنفك ووجهك، وتجنب لمس الجزء الأمامي منها وتجنب لمسها أثناء ارتدائها، واحرص على نزعها بالأسلوب الصحيح.

- من الأفضل ارتداء «جوانتي» خلال فترة الامتحانات.

- عليك بالإكثار من تناول الخضروات الطازجة.

- تناول ملعقتين عسل نحل يوميا صباحا مع الحرص على شرب الليمون وتناول السوائل والعصائر الطبيعية الطازجة الغنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، وتجنب تناول الكافيين، كالشاي والقهوة.