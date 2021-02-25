أستاذ طب بيطري: فيروس كورونا قد يتسلل للحوم المعروضة في الشوارع

رد الدكتور أشرف عبدالعزيز، أستاذ الطب البيطري، على التساؤلات حول «هل من الممكن أن يتسلل فيروس كورونا المستجد للحوم المعروضة في الشارع»، قائلا: «اه طبعا، اللحوم دي موجودة في الهواء الطلق وقد تتعرض للكثير من الأوبئة والأمراض سواء كورونا أو الأتربة في الشارع أو ميكروبات أو عوادم السيارات».

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على شاشة «التليفزيون المصري»، أنه يجب على الهيئة العامة لسلامة الغذاء تراقب هذا الأمر، وكذلك مديريات الطب البيطري؛ إذ أن هناك قسما خاصا بالمجازر، تراقب الحيوان منذ ذبحه حتى وصوله لثلاجة الجزار.

وأشار أستاذ الطب البيطري، إلى أنه يجب أن تنتهي مشاهد تعليق الذبيحة أمام محلات الجزارة، سواء في أثناء جائحة فيروس كورونا أو غيره: «لازم تتحط قطع في الثلاجات وكل قطعة تبقى ليها قيمتها، وليس تعليق الذبيحة بالكامل»، مؤكدا أن «اللحوم المتواجدة في محلات الجزارة في الشارع، معرضة للتلوث بالفيروسات والميكروبات».

وتسائل الدكتور أشرف عبدالعزيز: «لماذا يتجه المواطن للشراء من تلك الأماكن في حين أن هناك العديد من الأماكن يمكن الحصول من خلالها على لحوم نظيفة معقمة، كما أن الهيئة العامة لسلامة الغذاء يجب أن تتابع تلك الأماكن وتقوم بحصر شامل من أجل التأكد من سلامة وصحة تلك اللحوم، فضلا أهمية دور مديريات الطب البيطري في مراقبة اللحوم وطرق عرضها داخل المحلات».

وتابع: «الطهي ودرجة الغليان يمكنها أن تقتل الميكروبات والفيروسات ولكن لدرجة معينة، فقد تكون هناك ميكروبات لا يستطيع الغليان أخراجها، وقد تفشل في بعض الأحيان في قتل أنواع من الميكروبات»، لافتا إلى أهمية تواجد الختم على اللحوم؛ للتأكد من سلامة اللحوم والذبح في المجزر.