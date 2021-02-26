«إنجيلية بنها» تطلق مبادرة «جيش مصر البرتقالي» لدعم عمال النظافة

أطلقت الكنيسة الإنجيلية ببنها برعاية القس ٱميل أنور صليب، راعي الكنيسة الإنجيلية ببنها مبادرة جديدة من نوعها تحت عنوان «جيش مصر البرتقالي».

وقال القس أميل أنور صليب، في بيان له اليوم، إن تلك المبادرة أطلقتها الكنيسة لدعم عمال النظافة، وتسهيل عملهم، وذلك من خلال حملة توعوية للتركيز على احترامهم كبشر ونشر الوعي بالطرق الصحيحة للتخلص من القمامة.

وأشار إلى أن الجميع يحتاج إلى الحب والتقدير، أن المجتمع يجب أن يكون صحياً وأن والإيمان ليس عقائد نظرية فقط بل سلوك عملي.

وأضاف أن المبادرة تأتي في إطار تقديم الكنيسة محبتها العملية، وتعبيراً عن تقديرها لكل من يقوم بدور إيجابي في المجتمع.

وقام شباب الكنيسة بتنظيم لقاء ترحيب وضيافة لعمال النظافة ببنها معرببين عن شكرهم وتقديرهم لدورهم الهام في المجتمع، ومؤكدين أن الدين ليس مجرد عقائد تمارس بل أسلوب حياة.

وأعلن القس إميل أنور أن الكنيسة أطلقت حملة إعلامية لحث المواطنين على فصل المخلفات الطبية مثل الحقن عن القمامة، بعد أن شكا بعض عمال النظافة من إصابة بعضهم بفيروس كورونا ووفاتهم وهم يقومون بعملهم بسبب هذه المخلفات الناقلة للعدوى، وكذا حثهم على وضع الزجاج المكسور فى أكياس وعدم إلقاء القمامة في قارعة الطريق وعدم إطلاق مسمى «زبال» الذى يحمل معنى سلبياً على عامل النظافة.