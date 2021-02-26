رئيس شركة فايزر: ندرس تأثير تلقي جرعة ثالثة من اللقاح

أعلنت شركة فايزر الأمريكية أنها تعد دراسة جرعة معززة ثالثة بين الأشخاص الذين تلقوا جرعات لقاحها الأول والثاني الخاص بفيروس كورونا منذ أكثر من 6 أشهر، على الرغم أن فعاليته تصل إلى 95 % بعد تلقي جرعتين، إلا أن الشركة تدرس الآن احتمالية تناول جرعة ثالثة.

وقال «ألبرت بورلا»، الرئيس التنفيذي لشركة فايز، إن الأمل هو أن جرعة ثالثة ستعزز الاستجابة المناعية بشكل أكبر، مما يوفر حماية أفضل ضد أي تطور في فيروس كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فايز: «نعتقد أن الجرعة الثالثة سترفع استجابة الجسم المضاد من 10 إلى 20 ضعفًا».

وستراقب الدراسة الجديدة سلامة وفعالية جرعة ثالثة في فئتين عمريتين: أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و85 عامًا.

ويشارك في التجربة السريرية للشركة الأمريكية مجموعة من المتطوعين الذين كانوا من أوائل المتلقين لـ«لقاح» فايز؛ وتلقى المشاركون خلال التجربة جرعتين من اللقاح بفاصل 3 أسابيع، وهو نفس الفاصل الزمني للجرعة الثالثة.

وتخطط شركة فايزر أيضًا بدء اختبارها نسخة معدلة من اللقاح، لمعرفة ما إذا كانت تعمل بشكل جيد ضد سلالة كورونا القادمة من جنوب إفريقيا.

وقال «ألبرت بورلا»: «كل عام عليك الذهاب للحصول على لقاح الإنفلونزا، سيكون الأمر نفسه مع كورونا في غضون عام؛ سيكون عليك الذهاب والحصول على جرعة سنوية خاصة بك للحماية من كورونا».

وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توجيهات الاثنين الماضي، تقول «إن مصنعي اللقاحات قد يكونون قادرين على التخفيف واختصار مدة التجارب السريرية المطولة، لإثبات سلامة وفعالية اللقاحات التي تم تعديلها لمواجهة السلالات الجديدة».