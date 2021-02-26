عضو الشيوخ الأمريكي: «ترامب» ضللنا بـ«كورونا» ما أدى لزيادة الإصابات

قال شريف سترييت، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، إن مجتمع السود الأمريكان تعرض لجائحة كورونا خاصة في ولايات فلاديلفيا وبنسلفينيا بشكل كبير، حيث أصيبت الولايتين بالكثير من حالات كورونا وكانوا في الخطوط الأولي لمواجهة الجائحة، كما أن البعض أدى عمله من المنازل بالرغم من كونهم أولى المجموعات المصابة بالفيروس، وعانوا بشكل شديد من التفاوت في الرعاية الصحية.

وأضاف «استريت»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «الآن» والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، فشلت في شرح المعلومات الحقيقية عن الفيروس للمواطنين، ما أدى إلى تساهل الكثير من الأمريكان البيض في اتخاذ الإجراءات الوقائية للنجاه من الفيروس، الأمر الذي ترتب عليه حدوث أصابات أكبر بين الأمريكان السود.

وأوضح السيناتور أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، قدمت معلومات الأزمة عن الفيروس بشفافية كاملة، مع تدريب المواطنين على كيفية الاستجابة السريعة لمواجهة الفيروس والمضي قدما لتصنيع اللقاح، وهى أمور في مصلحة أمريكا، مع التزام الإدارة الأمريكية في تضييق هوة الإصابات: «لدى تفاؤول كبير أن خطط الرئيس بايدن وإدارته ستكون ذات فائدة».

وأكد «استريت» أنه وبالنسبة للمساعدات المتعلقة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا فلن يحدث تعافي للاقتصاد الأمريكي دون حدوث تعافي من جائحة كورونا أولا، كما يجب تقديم الدعم للتخفيف من حده الجائحة، واستراتيجية الرئيس الأمريكي الجديد تعتمد على التخفيف من الأثار السلبية لكورونا وهى الاستراتيجية التي تحافظ على مجال الأعمال، وإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي وضخ الاستثمارات التي نحتاجها للتعافي من أثار الجائحة.