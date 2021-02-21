عماد الدين حسين: مناقشات مجلس النواب بخصوص لائحة مجلس الشيوخ جيدة وثرية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، إن المناقشات التي جرت من قبل مجلس النواب بخصوص اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ كانت جيدة وثرية، وكان بعضا منها متعلق بضبط الصياغات حتى تتوافق مع التعديل الدستوري الخاص بإنشاء مجلس الشيوخ: «كنت أتمنى أن يكون لمجلس الشيوخ دور أكثر وضوحا وقوة بالدستور».

وأضاف «حسين»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الدباجة التي تحدثت عن صلاحيات مجلس الشيوخ ونوابه في التعديلات الدستورية الأخيرة تم اتخاذها على عجل، من أجل توسيد دعائم الديمقراطية ومكافحة الإرهاب ودعم الأمن القومي والموافقة على المعاهدات ومناقشة كل مشروعات القوانين التي تأتي من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب، وهو ما أفرز مجلس شيوخ ذا منتدى نقاشي وطني جامع، يوفر المناقشة بمختلف الزوايا، كما يوفر كثيرا من الوقت لأعضاء مجلس النواب حتى يتسنى لهم إصدار القوانين.

ويأمل رئيس تحرير جريدة الشروق، أنه وبعدما ينجح مجلس الشيوخ في إثباته لقدراته أن يحصل على صلاحيات أكبر من تلك المتاحة لأعضاءه خلال الفترة الحالية، حيث أن ما نص عليه الدستور بخصوص المجلس الحالي لا توجد به صلاحيات كبيرة نتيجه إقرار مجلس الشيوخ في ظروف خاصة.

وأوضح أنه ومع إذاعه الحلقات النقاشية لمجلس الشيوخ خاصة في الحوارات والنقاشات المجتمعية فأن ذلك من شأنه غلق الباب أمام الإعلام المعادي للدولة المصرية في التربص وكيد المكائد.

وأكد أنه وبالنسبة لقانون رفع الضرائب عن النواب فقد أخطأ المجلس القديم خطأ كبيرا لإصداره مثل ذلك القانون، والذي تم تداركه في المجلس الجديد ومجلس الشيوخ على حد السواء: «مجلس الشيوخ لما جه يعمل اللائحة بتاعته أقر فيها تطبيق الضرائب على نوابه، وهو ما تداركه مجلس النواب الجديد وقام بتغيير ذلك القانون حتى باتت الضرائب تقر على أعضاء المجلسين، وقرار فرض الضرائب كان له ثمن سياسي ممتاز لرفع صورة نواب البرلمان والشيوخ أمام المواطنين».