مهندس للرئيس خلال تفقده طرق شرق القاهرة: جار إزالة كابلات الكهرباء

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، مقطع فيديو تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، أعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة، إذ اطلع أثناء الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكباري الجديدة بمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر وبعض أحياء التجمع الخامس، والتي ساهمت في سرعة إنهاء التكدس المروري بتلك المناطق والتيسير على المواطنين.

وقال أحد المهندسين موجها حديثه لرئيس الجمهورية أثناء وقوفهما على كوبري تقاطع الميثاق مع محور شينزو آبي، إنه جرى توسعته وتطويره ليصبح 12 حارة مرورية، بواقع 6 حارات مرورية بكل اتجاه، ولحل التقاطعات، جرى عمل 3 أعمال صناعية، الأول في تقاطع شارع حسن مأمون، والثاني في تقاطع محور الوفاء والأمل، والثالث في تقاطع شارعي مهدي عرفة ومتولي الشعراوي.

وأضاف: «تم الانتهاء من هذه الأعمال بنسبة 100% عدا الكوبري بسبب الضغط العالي، أما محور شينزو آبي، فهو يربط تقاطع محور الشهيد حتى تقاطع طريق السويس، ثم يمتد ليتقاطع مع الطريق الدائري، هناك عمل صناعي يربطه بمحور نجيب محفوظ».

وتابع: «هذه المنطقة كانت تحتوي على سوق السيارات، ونُقل إلى محور نجيب وسيسع 4 آلاف سيارة، كما تم التنسيق مع وزارة الكهرباء على نقل خط الضغط العالي وهو عبارة عن 27 برجا وتم بالفعل نقل الكابلات من هوائي إلى أرضي، وجاري إزالة الكابلات والأبراج».