نيفين القباج: السيسي وجه بتوفير سيارات سريعة لإنقاذ الحالات الإنسانية

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة والحكومة معنيين بشدة بمبادرة «حياة كريمة»، مشيرة إلى أنه في الآونة الأخيرة ظهرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعض الحالات الإنسانية، سواء فقراء، أو مسنين دون رعاية، بشكل يهدد سلامتهم ويسيئ لكرامة المواطن في بعض الأحيان، لذلك وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنقاذ هذه الحالات سريعًا وعدم الانتظار لحين تدوال الحالات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت «القباج»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، الخميس، أن الوزارة تسعى إلى إطلاق آلية محددة لمعرفة الحالات الإنسانية، ورصدها مبكرًا، والوصول إليها لتقديم الخدمات اللازمة، مشددة على أن هناك تعاون شديد مع الجمعيات الأهلية، وهناك صحوة شبابية جميلة جدًا من المتطوعين الشباب الذين يرغبون في تقديم خدمات للناس، ويقدمون التبرعات، والرئيس وجه بتوفير سيارات سريعة لتصل إلى الحالات الإنسانية مثل السيارات التي تنقذ الحالات الصحية المتدهورة.

التنسيق مع باقي الوزارات للوصول إلى المواطنين

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تتواصل مع وزارات التموين والداخلية، والإسعاف، وغيرها من المؤسسات التي تساهم في اكتشاف هذه الحالات، حيث سيتم إطلاق خط ساخن، وتطبيق إلكتروني لرصد هذه الحالات، وسرعة التحرك لإنقاذها، وخاذ سوف يوفر مع الوقت حصيلة بيانات كبيرة، ما يساعد في تفسير الكثير من الظاهر الاجتماعية.

وكشفت أن الأسرة التي تحتاج إلى تدخل عاجل وتعاني من بعض المشاكل، مثل وجود سيدة مسنة ولا يوجد لديها موارد، ولديها أطفال صغار ترعاهم، فإنه في هذه الحالة تستطيع هذه السيدة الإبلاغ في مشروع الإسعاف الاجتماعي، أو يمكن لأي أحد أن يبلغ عنها لتقديم الدعم اللازم لها.