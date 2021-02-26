الحماية المدنية تنقذ قطة عالقة في عقار منذ أسبوع «صور»

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ قطة عالقة على ماسورة في مبنى منذ 7 أيام، بعد فشل محاولات سكان العقار في إنقاذها، حيث حاول السكان خلال تلك الفترة إنقاذ القطة، ولكن المحاولات فشلت، وكانت القطة عالقة في مكان يصعب الوصول إليه، وكانوا يمدونها بالماء والطعام من خلال سلة.

وحسب ما ذكره السكان فإن القطة سقطت من فوق سطح العقار، وقبل أن تسقط على الأرض نجحت في التشبث بماسورة داخل المنور، وصعدت إلى نافذة قريبة ووقفت في مكان يصعب الوصول إليه، وحاول السكان إنقاذها أو الوصول إليها، لكن دون جدوى، ونجحوا في توصيل الطعام إليها عن طريق سلة مربوطة بحبل.

وأبلغ الأهالي الحماية المدنية، فانتقلت مأمورية وتمكنوا من إنقاذها وسط فرحة سكان العقار، ووجهوا الشكر والتحية لرجال الحماية المدنية على سرعة الاستجابة والمجهود الكبير في إنقاذ القطة.