رئيس التحرير

محمود مسلم

الحماية المدنية تنقذ قطة عالقة في عقار منذ أسبوع «صور»

كتب:

خالد فهمي
08:06 م | الجمعة 26 فبراير 2021
الحماية المدنية تنقذ قطه عالقة

الحماية المدنية تنقذ قطه عالقة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ قطة عالقة على ماسورة في مبنى منذ 7 أيام، بعد فشل محاولات سكان العقار في إنقاذها، حيث حاول السكان خلال تلك الفترة إنقاذ القطة، ولكن المحاولات فشلت، وكانت القطة عالقة في مكان يصعب الوصول إليه، وكانوا يمدونها بالماء والطعام من خلال سلة.

وحسب ما ذكره السكان فإن القطة سقطت من فوق سطح العقار، وقبل أن تسقط على الأرض نجحت في التشبث بماسورة داخل المنور، وصعدت إلى نافذة قريبة ووقفت في مكان يصعب الوصول إليه، وحاول السكان إنقاذها أو الوصول إليها، لكن دون جدوى، ونجحوا في توصيل الطعام إليها عن طريق سلة مربوطة بحبل.

وأبلغ الأهالي الحماية المدنية، فانتقلت مأمورية وتمكنوا من إنقاذها وسط فرحة سكان العقار، ووجهوا الشكر والتحية لرجال الحماية المدنية على سرعة الاستجابة والمجهود الكبير في إنقاذ القطة.

اقرأ المزيد:

إنقاذ "قطة" من الموت سقطت في حفرة عميقة بالغردقة.. وألمانية تتبناها

بالصور| إنقاذ قطة علقت بـ"فوهة" قذيفة صاروخية

بالصور| "يحدث في مصر".. الشرطة تحاول إنقاذ قطة معلقة بأحد مباني وسط البلد

بالفيديو| 7 رجال من الشرطة الأمريكية يشاركون في عملية إنقاذ قطة

حقيقة الصورة المتداولة حول إنقاذ مجموعة من الأطفال لـ"قطة": لسة في أمل

إنقاذ قطة صغيرة من داخل محرك سيارة ببريطانيا

إنقاذ "قطة" عالقة في شرفة شقة بالطابق الثامن في عمارة بالشرقية

الرئيس الشيشاني يبحث عن قطه