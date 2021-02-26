بعد قصف سوريا.. بايدن سابع رئيس أمريكي يشن عملية عسكرية في دول عربية

نفَّذت الولايات المتحدة فجر أمس الجمعة، غارة جوية في سوريا أسفرت عن مقتل 22 مقاتلا مدعومين من إيران، في رد واضح على الهجمات الصاروخية ضد أهداف أمريكية في العراق، والتي أدت إلى إصابة القوات الأمريكية وقتلت متعاقدًا.

وكانت الضربة الأمريكية هى أول عملية عسكرية يأمر بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد توليه الحكم في 20 يناير الماضي، وبذلك يكون سابع زعيم رئيس أمريكي يأمر بعملية عسكرية في دول عربية.

وكان أول رئيس أمريكي يأمر بقصف دولة عربية هو رونالد ريجان، حينما شن في 15 أبريل 1986 عملية عسكرية ضد النظام الليبي بقيادة معمر القذافي، حيث قصفت واشنطن قواعد ومطارات في بنغازي وطرابلس.

وكان جورج بوش الأب، ثاني رئيس أمريكي يشن حربا في الشرق الأوسط، حينما أعلن عن مشاركة الجيش الأمريكي في قيادة قوات التحالف الدولي لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي.

وشن الرئيس الأسبق بيل كلينتون، عملية عسكرية اسمها ثعلب الصحراء ضد الرئيس العراقي، صدام حسين، بعد اتهامه بمحاولة قتل جورج بوش الأب؛ كما شن بيل كلينتون عملية عسكرية في الصومال.

وفي عام 2003، احتل الرئيس الأمريكي، جورج بوش الابن، العراق ليكون الرابع رئيس للولايات المتحدة يأمر بشن عملية عسكرية في دولة عربية.

ودخلت القوات الأمريكية بأمر من الرئيس الأسبق ،باراك أوباما، الأراضي السورية بزعم تحرير القضاء على تنظيم داعش؛ وأمر دونالد ترامب بعملية عسكرية عدة أهداف في سوريا والعراق بزعم القضاء على التواجد الايراني.

وأسقطت الولايات المتحدة بأمر من بايدن 7 صواريخ JDAM زنة 500 رطل على 7 أهداف على معبر تستخدمه الميليشيات لنقل الأسلحة عبر الحدود مساء الجمعة، بعد أن قالت السلطات السورية إن الغارة الجوية استهدفت منشآت تابعة لميليشيات مدعومة من إيران في البوكمال.