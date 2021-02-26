أحمد سليمان: حزين لأن من يدير الكرة المصرية لجان مؤقتة وليست منتخبة

قال الكابتن أحمد سليمان، نجم ناي الزمالك ومدرب حراس مرمي منتخب مصر سابقا، إن قرار ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة المصري يأتي بعد حصوله على كثير من الخبرات التي تكونت لديه طيله عمله 12 عاما من العمل بالمنتخبات القومية للناشئين ووصولا للفريق الأول مؤكدا: «أنا أعلنت بدري لأني لأول مرة أدخل انتخابات اتحاد الكرة، ومحتاج أعرض للناس أفكاري».

وأضاف «سليمان»، خلال استضافته ببرنامج «الجمعة في مصر» والذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أن برنامجه الانتخابي يتضمن مناصب فقط، وفي حال نجح سيقوم بتسكين عددا من الأشخاص في تلك المناصب: «الأسماء لسه شوية، وهيكونوا ناس من الإسكندرية لأسوان».

وأوضح نجم ناي الزمالك سابقا أنه سيسعى لتطوير ملف احتراف الاعبين في الأندية العالمية حتى يكون لديه أكثر من نسخة للاعب العالمي محمد صلاح، كما أن اللاعب المصري مصطفى محمد ومنذ سفره للعب في تركيا فقد نجح في تحقيق الكثير من النجاحات وجذب أنظار المنتخبات العالمية إليه.

وأكد مدرب حراس مرمي منتخب مصر سابقا، أن ما يحزنه هو أن الكرة المصرية لها اسم كبير على المستوى العربي والإفريقي، ولمدة عامان أدار الاتحاد المصري لجان مؤقتة وليست منتخبة: «دي بتبقي وحشة في المحافل الدولية، وبنسمع أن معندناش مجلس إدارة منتخب، والديموقراطية والانتخابات شيء كبير للناس الأوروبيين».

وأشار إلى أنه سيحاول بكل الطرق إعادة الجمهور إلى المدرجات حتى ولو بنسب تصل لـ5% من النادي: «كنت هتكلم مع شركة استادات أنها ترجع ترقم استادات مصر كلها في الفترة دي لأن مفيهاش جماهير، وياريت الناس المسؤولة تكلم الشركة اللي بتنظم الاستادات بترقيم الاستادات لتحقيق التباعد، ومصر تكون أول دولة رائدة في ذلك».