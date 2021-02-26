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ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة بكفر شكر

كتب:

حسن صالح
11:41 م | الجمعة 26 فبراير 2021
جانب من الحملة

جانب من الحملة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالقليوبية حملة مكبرة على أحد محال بيع الجملة بكفر شكر من المواد الغذائية منتهية الصلاحية تم خلالها ضبط كمية من الأغذية منتهية الصلاحية.

وبحسب بيان لمديرية الصحة بالقليوبية، فإن المضبوطات شملت 150 كيس إندومي و30 كيس مكرونة و 11 برطمان مربي تين و4 جردل مخلل و2 جركن طماطم كاتشب و2 صفيحة جبن بيضاء وجركن عصائر مركزات.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المحل المخالف وتحرير محضر جنحة مباشرة والعرض على النيابه العامه للنظر والتصرف في المضبوطات. 

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