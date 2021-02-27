شيرين رضا: معايا الإعدادية بس وسقطت في الثانوية.. واسم دلعي «شيكا»

قالت الفنانة شيرين رضا، إن اسمها بالكامل هو «شيرين محمود رضا»، وهي من مواليد برج السرطان، وتتميز بحب البيت والعائلة، لافتة إلى أن اسم «الدلع» الخاص بها هو «شيكا».

وأضافت «رضا»، في لقاء مع برنامج «لايف من الدوبلكس»، الذي تقدمه الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا»، والدمية «كارو»، اليوم الجمعة، على قناة «ON» الفضائية، أنها حاصلة على الشهادة الإعدادية فقط، موضحة: «أنا معايا الإعدادية بس. عشان سقطت في ثانوية عامة.. وكملت دراسي برا، بس في مصر هنا الشهادة المعترف بيها الإعدادية، وتعلمت من والدتي الترتيب والتنظيم».

عيوب الشهرة

وأشارت إلى أنه من عيوب الشهرة أن الإنسان لا يستطيع أن يفعل كل ما يريد، لافتة إلى أن الهدية المثالية بالنسبة لها هي الألماظ، وبعد عشر سنوات ترغب في العيش بمفردها على جزيرة بعيدة.

وردًا على سؤال «الممثلات اللي أحلى منها»، قالت «رضا»: «مفيش»

شيرين رضا ضيفة برنامج «لايف من الدوبلكس»

واستضاف برنامج «لايف من الدوبلكس»، الذي تقدمه الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا»، والدمية «كارو»، اليوم الجمعة، على قناة «ON» الفضائية، الفنانة شيرين رضا، حيث تحدثت عن حياتها الشخصية، والفنية.

يذكر أن الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا» شخصية كرتونية مصرية، ظهرت لأول مرة سنة 2010 في إعلان لاحدى شركات الاتصالات، حمل عنوان «شريحة المرحوم»، ونُشر على الإنترنت من أجل الترويج لشريحة جديدة للهاتف المحمول بأسلوب ساخر يميز شخصيّة الدمية، وبعدها ظهرت في برنامج تلفزيوني حمل نفس الاسم.

وفي شهر أكتوبر الماضي، عادت الدمية «فاهيتا» لتقديم موسم جديد من برنامج «لايف من الدوبلكس» على قناة «ON» الفضائية، حيث استضافت العديد من النجوم الكبار، ومنهم الفنانة ليلى علوي، والفنانة نادية الجندي، وكبار النجوم في مصر والوطن العربي.