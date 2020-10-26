شيرين رضا.. فنانات حضرن ندوة منة شلبي في مهرجان الجونة

حرصت الفنانات شيرين رضا، وتارا عماد، وهدى المفتي، وعلا رشدي، ولقاء الخميسي، على حضور ندوة "تمكين المرأة" النقاشية، داخل مقر الجامعة الألمانية بمدينة الجونة، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

وأدارت الندوة، الإعلامية اللبنانية رايا أبي راشد، بحضور الفنانة منة شلبي، والمخرجة نجوي النجار، وجيهان حريري ودورثي.

يذكر أن عددًا من النجوم حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

ومن أبرز الفنانين الذين شاركوا في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلق مساء الجمعة، ويستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، يسرا، وليلى علوي، ولبلبة، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، وشيرين رضا، وأمينة خليل، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وتامر حبيب، ومحمد فراج، وأحمد داوود وزوجته علا رشدي، أروى جودة، غادة عادل، أيتن عامر.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.