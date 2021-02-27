خاصية أمان بهاتف «آيفون» قد تسهل استعادته حال سرقته.. تعرف عليها

يحب البعض استخدام هواتف آيفون، لما تضفيه من ميزات الأمان والحماية، ولكن سعره قد يعيق كثيرين عن شرائه، لذا عند اقتنائه يحافظون عليه بأقصى جهدهم، وعند فقدانه أو تعرضهم للسرقة يجعلهم يبحثون عنه بشتى الطرق من أجل إيجاده.

وفي السطور التالية نعرض كيفية استعادة هاتف آيفون عند فقدانه أو سرقته:

خطوات استعادة هاتف آيفون عند سرقته أو فقدانه

توجد بهواتف أيفون ميزة أمان تُسمى «قفل التنشيط» (Activation Lock) وعليك تفعيلها حيث إن هذه الأداة عند فقدان هاتفك أو سرقته تقوم بقفل شاشة جهازك بواسطة رمز دخول وتتيح لك عرض رسالة مخصصة باستخدام رقم هاتفك لمساعدتك في استعادته.

امسح من خلال هذه الأداة بيانات جهازك عن بُعد إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وسيستمر عرض رسالتك المخصصة حتى بعد مسح بيانات الجهاز.

وتساعد ميزة (قفل التنشيط) في الحفاظ على جهازك آمنًا، وتزيد من فرص استعادتك له، وإذا مسحت بيانات جهازك عن بُعد، ستستمر الميزة في منع أي شخص من إعادة تنشيط جهازك بدون إذنك.

أول ما يجب عليك فعله عند فقد جهازك أو التأكد من سرقته، استخدام تطبيق ( Find My i phone) للعثور عليه، ثم تفعيل خيار (تمييز كمفقود) Mark As Lost في التطبيق.

ومن أجل تفعيل الميزة السابقة عليك اتباع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق (Find My)، أو قم بزيارة icloud.com/find .

- انقر على علامة التبويب (الأجهزة) Devices، ثم اختر جهازك المفقود.

- قم بالتمرير للأسفل، وضمن قسم (تمييز كمفقود) Mark As Lost اختر (تنشيط) Activate.

- اتبع الخطوات التي تظهر على الشاشة إذا كنت ترغب في عرض رقم هاتفك في شاشة الجهاز المفقود أو إذا كنت ترغب في إدخال رسالة مخصصة تطلب فيها ممن وجد جهازك المفقود الاتصال بك.

- اضغط على خيار (تنشيط) Activate

- ميزة (قفل التنشيط) في الخلفية تجعل من الصعب على أي شخص استخدام هاتفك المفقود أو بيعه، حيث إن الجهاز لا يمكن إعادة تنشيطه بدون كلمة المرور الخاصة بك.