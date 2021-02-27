شيرين رضا عن فترة إصابتها بكورونا: «اتعزلت في البيت مع البغبغان»

كشفت الفنانة شيرين رضا، عن تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد، خلال الفترة الماضية، وقالت: «فجأة شعرت بعدم القدرة على التذوق، أو الشم، وخضعت لاختبار واكتشفت إصابتها بفيروس كورونا، لافتة إلى أنها خضعت للعزل مع «بغبغان» صغير لديها، لافتة إلى أن وزنها زاد 3 كيلو جرامات بعد تلك الفترة.

ووصفت «رضا»، في لقاء مع برنامج «لايف من الدوبلكس»، الذي تقدمه الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا»، والدمية «كارو»، اليوم الجمعة، على قناة «ON» الفضائية، جمالها بأنه «أوريجينال»، موضحة أن والدتها من صربيا، وكانت جميلة جدا، ووالدها «نص يوناني ونص جورجي»، حيث إن والدته من جزيرة كريت في اليونان، ووالده من جورجيا.

وأضافت الفنانة، أن والدها كان متفتح ولذيذ جدا، وفي صغرها كان يعلمها «الجومباز»، موضحة أنها لا تعرف الرقص على المسرح كما كانوا يفعلون، ولكنها يمكن أن ترقص نوعا من «الدلع».

وأوضحت أنها شعرت بجمالها منذ أن كانت صغيرة، معقبة: «أنا صغيرة.. كل حد عايز يبوسني ويقرصني».

هذا، واستضاف برنامج «لايف من الدوبلكس»، الذي تقدمه الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا»، والدمية «كارو»، اليوم الجمعة، على قناة «ON» الفضائية، الفنانة شيرين رضا، حيث تحدثت عن حياتها الشخصية، والفنية.

يذكر أن «أبلة فاهيتا» شخصية كرتونية مصرية، ظهرت لأول مرة سنة 2010 في إعلان لإحدى شركات الاتصالات، حمل عنوان «شريحة المرحوم»، ونُشر على الإنترنت من أجل الترويج لشريحة جديدة للهاتف المحمول بأسلوب ساخر يميز شخصيّة الدمية، وبعدها ظهرت في برنامج تلفزيوني حمل نفس الاسم.

وفي شهر أكتوبر الماضي، عادت الدمية «فاهيتا» لتقديم موسم جديد من برنامج «لايف من الدوبلكس» على قناة «ON» الفضائية، حيث استضافت العديد من النجوم الكبار، ومنهم الفنانة ليلى علوي، والفنانة نادية الجندي، وكبار النجوم في مصر والوطن العربي.